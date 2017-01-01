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1 января 2017 г.

К воспитанникам Светлоградского детского приюта приехал Дедушка Мороз

Настоящий новогодний праздник устроили студенты института информационных технологий и телекоммуникаций СКФУ ребятам из Светлоградского детского приюта.

За месяц до Нового года волонтерам в руки попало письмо, которое воспитанники написали Дедушке Морозу, а там все самые заветные пожелания! Быстренько студенты-волшебники подготовили подарки, придумали новогоднее представление «Кто украл петуха?» и отправились в детский дом.

...Малыши встречали Деда Мороза и его помощников с большой радостью, читали им стихи, пели новогодние песни. Щедрый Волшебник никого не оставил без подарка.

Дети, живущие без родителей, как никто другой, нуждаются в поддержке и заботе. А Новый год – самый волшебный праздник, он вселяет в наши сердца надежду на все хорошее. Эта акция стала уже традиционной в институте. В очередной раз мы убедились, что дарить подарки гораздо приятнее, чем получать, – поделились впечатлениями будущие IT-специалисты.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170101/k_vospitannikam_svetlogradskogo_detskogo_priyuta_priekhal_dedush_99303.html
Фотография к статье К воспитанникам Светлоградского детского приюта приехал Дедушка Мороз
К воспитанникам Светлоградского детского приюта приехал Дедушка Мороз
К воспитанникам Светлоградского детского приюта приехал Дедушка Мороз
Фото пресс-службы СКФУ
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