Известные путешественники встретились со студентами в Ставрополе
Накануне Нового года в Северо-Кавказском федеральном университете говорили о красоте планеты и необитаемых землях. В вузе побывали известные путешественники – ученый, первый заместитель председателя Томского отделения Российского географического общества Евгений Ковалевский и руководитель направления по развитию туризма, внешним связям и информационной политике Томского отделения РГО Юлия Калюжная.
Гостья провела мастер-классы по созданию экскурсионных проектов, рассказывая о наиболее интересных местах России. Евгений Ковалевский поделился воспоминаниями о своих, не имеющих аналогов в мировой практике путешествиях: кругосветном плавании на плоту, сплавах на катамаране с Эвереста. Его истории, щедро иллюстрированные видеоматериалом, напоминали фрагменты из приключенческого романа с философским трактатом. Человек, накопивший огромный жизненный опыт, попробовавший себя в музыке и живописи, более 20 лет отдавший экстремальным сплавам по горным рекам и покорению океанских стихий на плоту, трудными тропами пришедший в науку, делился тем, что продумал и проверил в труднейших условиях.
Главные мысли, которые Е. Ковалевский высказывал молодым людям, кажутся простыми:
ставьте максимальные цели,
ищите занятие, которое интересно,
изучите свое дело до последней мелочи,
куйте дух и тело, чтобы они могли выполнить задачи, какие поставили,
сделайте из себя настоящего человека.
И каждый из принципов иллюстрировался историями из опыта.
Фото пресс-службы СКФУ