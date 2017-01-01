Известные путешественники встретились со студентами Ставрополе

Накануне Нового года в Северо-Кавказском федеральном университете говорили о красоте планеты и необитаемых землях. В вузе побывали известные путешественники – ученый, первый заместитель председателя Томского отделения Российского географического общества Евгений Ковалевский и руководитель направления по развитию туризма, внешним связям и информационной политике Томского отделения РГО Юлия Калюжная.

Гостья провела мастер-классы по созданию экскурсионных проектов, рассказывая о наиболее интересных местах России. Евгений Ковалевский поделился воспоминаниями о своих, не имеющих аналогов в мировой практике путешествиях: кругосветном плавании на плоту, сплавах на катамаране с Эвереста. Его истории, щедро иллюстрированные видеоматериалом, напоминали фрагменты из приключенческого романа с философским трактатом. Человек, накопивший огромный жизненный опыт, попробовавший себя в музыке и живописи, более 20 лет отдавший экстремальным сплавам по горным рекам и покорению океанских стихий на плоту, трудными тропами пришедший в науку, делился тем, что продумал и проверил в труднейших условиях.

Главные мысли, которые Е. Ковалевский высказывал молодым людям, кажутся простыми:

ставьте максимальные цели,

ищите занятие, которое интересно,

изучите свое дело до последней мелочи,

куйте дух и тело, чтобы они могли выполнить задачи, какие поставили,

сделайте из себя настоящего человека.

И каждый из принципов иллюстрировался историями из опыта.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170101/izvestnye_puteshestvenniki_vstretilis_so_studentami_stavropole_99302.html