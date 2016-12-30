Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
30 декабря 2016 г.

В Ставрополе под колеса маршрутки попал пожилой мужчина

В Ставрополе под колеса маршрутки попал пожилой мужчина

29 декабря около 10 часов утра водитель маршрутки «Луидор» на лице Ленина не предоставил преимущество в движении и сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 81-летний пенсионер госпитализирован.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161230/v_stavropole_pod_kolesa_marshrutki_popal_pozhiloy_muzhchina_99300.html
Фотография к статье В Ставрополе под колеса маршрутки попал пожилой мужчина
В Ставрополе под колеса маршрутки попал пожилой мужчина
В Ставрополе под колеса маршрутки попал пожилой мужчина
Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Как вы планируете провести новогоднюю ночь?


Происшествия
В Пятигорске задержали фальшивого мебельщика
На корпоративе в Ставрополе девушка обокрала коллегу
В Ставрополе под колеса маршрутки попал пожилой мужчина
В Ставрополе на эскалаторе дети получили травмы. Ведется расследование
Автоинспекторы Ставрополья оказали помощь водителю-дальнобойщику
Ставрополь
Праздничный концерт «В ожидании Рождества» представили в ставропольской филармонии
Рождественская экспозиция в выставочном зале Союза художников Ставрополья: верьте в чудеса!
Жителя Ставрополя наградили за задержание балконного вора
Бывших сотрудников полиции Ставрополя будут судить за попытку получить взятку
Новогодние каникулы в Ставрополе: программа мероприятий 2017

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!