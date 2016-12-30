Фотография к статье В Ставрополе под колеса маршрутки попал пожилой мужчина
В Ставрополе под колеса маршрутки попал пожилой мужчина
29 декабря около 10 часов утра водитель маршрутки «Луидор» на лице Ленина не предоставил преимущество в движении и сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 81-летний пенсионер госпитализирован.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161230/v_stavropole_pod_kolesa_marshrutki_popal_pozhiloy_muzhchina_99300.html
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