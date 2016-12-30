В Пятигорске задержали фальшивого мебельщика

Пятигорчанка еще в июне нашла в Интернете объявление: предприниматели готовы были оказать услуги по сборке мебели. Требовалась предоплата. После перечисления 20 тысяч рублей, предназначенных для закупки стройматериалов, «предприниматель» исчез.

Через пять месяцев женщина обратилась за помощью в полицию. Ее сотрудники нашли злоумышленников. Ими оказались 30-летняя пятигорчанка и ее супруг. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «мошенничество», ведется следствие. Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

В полицию Пятигорска поступило несколько заявлений от граждан, обманутых по аналогичной схеме, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161230/v_pyatigorske_zaderzhali_falshivogo_mebelschika_99298.html