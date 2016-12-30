В понедельник в полвторого по селу прошла корова

Фото: из архива газеты «СП»

Вы мне не особенно верьте или совсем не верьте. И вообще, может, это было и не в нашем крае. А в каком-то другом.

Короче, года два с половиной назад была засуха в том, другом крае. А потом однажды вечером пошли сильные дожди. Ну знаете, и на Ставрополье такое бывает. Плюс ветер. Плюс град. Урожаю конец, Крыши разрушены, окна разбиты. Люди в панике. Хоть и лето, а когда крышу снесло, тяжко.

Дальше все как водится. Глава района штаб создал по ликвидации стихийного бедствия. Помощь людям оказывают: кому – шифер, кому – железо, кому – еще что. Главе региона доложили. А он человек на подъем легкий и решительный. Уже утром отправился объезжать пострадавшие районы.

И в одном селе, назовем его Южным, остановился особо: на носу новый учебный год, а кровля школы сметена полностью, губернатор пообещал выделить 1,5 тысячи квадратных метров оцинкованного железа из краевых резервов для ее восстановления. И людей выслушал. Больше всех пострадал домишко у одной бабушки: и стены осыпались, а крыши вообще не стало. Бабушка на грудь губернатору и кинулась:

– Смотри, власть, как мне жить-то теперь?

Плакать на груди у представителя власти оказалось сладко. Бабушка плачет и дальше причитает:

– И корова-то у меня померла. А какая была красавица – рыжая, с пятнышками, а сколько молока давала – повышенной жирности!

И так далее, и тому подобное. Корова, правда, померла до того, как на село обрушилась стихия, но в суете на это не особо обратили внимание: бабушку-то все равно жалко...

Уже на следующий день пострадавшим — и в это село тоже – стали поступать строительные материалы. А бабушке привезли корову. Хеппи-энд, что ли?

Но это еще не конец. До конца дня главе администрации района позвонили 38 жителей села Южного и спросили, когда корову от губернатора привезут им...

Ирина СТРОЕВА

http://www.stapravda.ru/20161230/v_ponedelnik_v_polvtorogo_po_selu_proshla_korova_99259.html