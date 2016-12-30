Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
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30 декабря 2016 г.

Ставропольский Дед Мороз собрал народ на массовые гуляния возле главной ёлки

В Ставрополе на площади Ленина прошли массовые празничные гуляния. «Репетиция» главного торжества удалась. Весь вечер жителей и гостей краевой столицы развлекали творческие коллективы, а ростовые куклы и скоморохи приглашали посетителей принять участие в многочисленных играх, состязаниях и конкурсах.

Хозяином новогодней вечеринки стал главный Дед Мороз Ставропольского края. Едва успев завершить своё сказочное турне, он вместе с внучкой Снегурочкой прибыл в Ставрополь, чтобы подарить праздничное настроение тысячам ставропольцев. 

Практически вся площадь была поделена на разные секции.  Развернулись интерактивные площадки, где каждый мог найти занятие по душе. Люди делали праздничные фотографии на фоне большой «новогодней открытки», познакомились с выставкой петушков и курочек, созданных руками ребятни из детских садов Ставрополя, а также поучаствовать в забеге на собачьих упряжках и поиграть с дружелюбными ездовыми собаками.

Лучшие танцевальные коллективы города приняли участие в оригинальном турнире «Валенки батл». Это состязание получило особенный необычный формат, объединив исполнителей русских народных, кавказских и современных танцев, что особенно символично для нашего многонационального города.

Для тех, кто не успел приобрести подарки к Новому году, развернулась праздничная ярмарка, где народные умельцы представили широкий выбор разнообразных новогодних подарков, сувениров, костюмов и даже ёлок. В выездных кафе горожане могли согреться горячими кофе и чаем, перекусить шашлыком, отдохнуть и набраться сил. Завершилось мероприятие масштабным флэш-мобом «Манекен Челендж» и большой праздничной дискотекой от «Русского радио».

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161230/stavropolskiy_ded_moroz_sobral_narod_na_massovye_gulyaniya_vozle_99282.html
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