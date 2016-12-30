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30 декабря 2016 г.

Ставропольские школьники познакомились со своими сверстниками в Китае

Ставропольские школьники познакомились со своими сверстниками в Китае

Ставропольские школьники совершили увлекательное путешествие в Китай, познакомились со сверстниками и приобщились к местной культуре. Так прошел визит учащихся лицея №5 в школу города Чанджоу.

Принимающая сторона подготовила для них насыщенную образовательную и экскурсионную программу. Юные российские туристы посетили уроки китайского и английского языков, попробовали свои силы на мастер-классах по написанию иероглифов, посетили объекты исторического наследия Китая, а также завод  «Monocrystal PV».

В торжественной обстановке представители двух школ подписали План сотрудничества на 2017-2020 годы, а также обменялись опытом преподавания и организации учебного процесса.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161230/stavropolskie_shkolniki_poznakomilis_so_svoimi_sverstnikami_v_ki_99276.html
Фотография к статье Ставропольские школьники познакомились со своими сверстниками в Китае
Ставропольские школьники познакомились со своими сверстниками в Китае
Ставропольские школьники познакомились со своими сверстниками в Китае
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