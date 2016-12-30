Уходит год. Уносит груз забот… Право, не знаю, откуда взялась у нас привычка полагать високосные годы несчастливыми. Без бед и в уходящем не обошлось. Последняя, надеюсь, – гибель над морем самолета с военными, артистами, просто ангелом по имени Елизавета Глинка, доктор Лиза, так понятнее. А кто-то более скорбел по поводу кончины певца Джорджа Майкла или актрисы из «Звездных войн». Что ж, каждому свое.

Было и другое. Лопнул дурацкий смысл политики западных санкций, резко притормозила инфляция, курс валют к рублю все ниже, спокойнее стало в российских городах, рождаемость еще сильнее опережает смертность, оставив в прошлом пресловутый «русский крест», а на Ставрополье открылся современнейший перинатальный центр и много чего другого, и краевая столица признана самой благоустроенной, и дороги не хуже европейских.

А впереди год 2017-й. Год столетия русской смуты. Как бы кто ее ни оценивал: как славную революцию, черный переворот или происки мировой закулисы, но итог неоспорим. Миллионы жертв и глубинный раскол нации, который отзывается нынешней «братской» ненавистью и множественностью трений и конфликтов на всем пространстве бывшей Российской империи.

Но для нас этот год имеет особое значение.

В те самые смутные времена между Февралем и Октябрем родилась газета под наивно-романтическим названием «Заря свободы», переходившая впоследствии из рук в руки и менявшая названия, как, впрочем, и наш край и города его, но не прекращавшая свой выход и получившая в итоге имя «Ставропольская правда».

Десять лет назад, в канун 90-летия «Ставрополки», издана книга об истории и людях газеты под названием «Мы будем жить долго». С тех пор в газетной отрасли произошло много неприятного. Рухнул рынок продаж и рекламы, перестала выполнять обязательства по доставке прессы почта, а государство вместо былой безусловной поддержки подкрепляет финансами разве что пиар и пропаганду, в результате чего многие старейшие издания нашего сегмента, как, например, «Челябинский рабочий», прекратили выход, а другие, как «Московская правда», перешли в Интернет.

Но «Ставропольская правда» по-прежнему собирается жить долго.

В год своего столетия мы хотим стать современнее, сильнее, умнее и интереснее.

Вместе с вами, наши друзья и читатели, это обязательно получится.

В новом году все будет хорошо!

http://www.stapravda.ru/20161230/stavropolskaya_pravda_s_optimizmom_vstrechaet_god_svoego_stoleti_99238.html