2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
30 декабря 2016 г.
Жить. Долго! / «Ставропольская правда» от 30 декабря 2016 г.

«Ставропольская правда» с оптимизмом встречает год своего столетия – 2017

Уходит год. Уносит груз забот… Право, не знаю, откуда взялась у нас привычка полагать високосные годы несчастливыми. Без бед и в уходящем не обошлось. Последняя, надеюсь, – гибель над морем самолета с военными, артистами, просто ангелом по имени Елизавета Глинка, доктор Лиза, так понятнее. А кто-то более скорбел по поводу кончины певца Джорджа Майкла или актрисы из «Звездных войн». Что ж, каждому свое.

Было и другое. Лопнул дурацкий смысл политики западных санкций, резко притормозила инфляция, курс валют к рублю все ниже, спокойнее стало в российских городах, рождаемость еще сильнее опережает смертность, оставив в прошлом пресловутый «русский крест», а на Ставрополье открылся современнейший перинатальный центр и много чего другого, и краевая столица признана самой благоустроенной, и дороги не хуже европейских.

А впереди год 2017-й. Год столетия русской смуты. Как бы кто ее ни оценивал: как славную революцию, черный переворот или происки мировой закулисы, но итог неоспорим. Миллионы жертв и глубинный раскол нации, который отзывается нынешней «братской» ненавистью и множественностью трений и конфликтов на всем пространстве бывшей Российской империи.

Но для нас этот год имеет особое значение.

В те самые смутные времена между Февралем и Октябрем родилась газета под наивно-романтическим названием «Заря свободы», переходившая впоследствии из рук в руки и менявшая названия, как, впрочем, и наш край и города его, но не прекращавшая свой выход и получившая в итоге имя «Ставропольская правда».

Десять лет назад, в канун 90-летия «Ставрополки», издана книга об истории и людях газеты под названием «Мы будем жить долго». С тех пор в газетной отрасли произошло много неприятного. Рухнул рынок продаж и рекламы, перестала выполнять обязательства по доставке прессы почта, а государство вместо былой безусловной поддержки подкрепляет финансами разве что пиар и пропаганду, в результате чего многие старейшие издания нашего сегмента, как, например, «Челябинский рабочий», прекратили выход, а другие, как «Московская правда», перешли в Интернет.

Но «Ставропольская правда» по-прежнему собирается жить долго.

В год своего столетия мы хотим стать современнее, сильнее, умнее и интереснее.

Вместе с вами, наши друзья и читатели, это обязательно получится.

В новом году все будет хорошо!

Василий БАЛДИЦЫН , Главный редактор
http://www.stapravda.ru/20161230/stavropolskaya_pravda_s_optimizmom_vstrechaet_god_svoego_stoleti_99238.html
Фотография к статье «Ставропольская правда» с оптимизмом встречает год своего столетия – 2017
Василий Балдицын. Главный редактор газеты «Ставропольская правда».
Закрыть
О газете «Ставропольская правда»: взгляд изнутри и снаружи (ссылки по теме)
Газету «Ставропольская правда» вновь возглавил Василий Балдицын
99 лет исполнилось краевой газете «Ставропольская правда»
Эпизоды из жизни газеты «Ставропольская правда» – выпуск 4
Газете «Ставропольская правда» исполнилось 98 лет
Эпизоды из жизни «Ставропольской правды» – выпуск 3
Эпизоды из жизни газеты «Ставропольская правда» – выпуск 2
Газете «Ставропольская правда» – 97 лет: Издается с 31 июля 1917 года
Эпизоды из жизни газеты «Ставропольская правда»
«Ставропольская правда» в тройке лучших в России по аграрной тематике
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что у вас запланировано на новогодние каникулы?


Политика
«Ставропольская правда» с оптимизмом встречает год своего столетия – 2017
Владимир Путин: Роботы во власти не нужны
Секретарем ставропольских единороссов вновь избран Геннадий Ягубов
Губернатор В.Владимиров встретился со ставропольским активом ОНФ
Александр Курбатов избран секретарем кисловодского отделения «Единой России»
Ставропольский край
С Новым, 2017-м годом и Рождеством поздравляют власти Ставрополья земляков
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Избирательная комиссия Ставрополья вручила награды победителям конкурсов
Более 48 тысяч ставропольчан не смогут выехать за границу из-за долгов
Чечня выразила благодарность Ставрополью за сотрудничество в сфере АПК
Общество
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
Коллектив группы компаний «СРВ» поздравляет с Новым 2017 годом
Новый год в ноябре, или как призывник стал Дедом Морозом
Как объяснить ребенку для чего нужен светофор?
Норка – это не только ценный мех…

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!