Спортивный Невинномысск встретит Новый год забегом 1 января

Необычно решили отметить наступление Нового года приверженцы здорового образа жизни в Невинномысске. В городе пройдет первоянварский забег. Организатором кросса выступил комитет по молодежной политике, физкультуре и спорту администрации города совместно со спортивным клубом «Фортуна». Стартует пробежка на набережной реки Кубань в первый день 2017 года – в 14-00.

Цель новогодней акции – пропаганда и популяризация образа жизни, свободного от вредных привычек, приобщение горожан к активным занятиям физической культурой и спортом.

Причем, как рассказали в администрации Невинномысска, принять участие в спортивном празднике может любой желающий, независимо от возраста, пола и подготовки. Легкоатлеты могут преодолеть символические для Нового года 2017 метров, также есть возможность выбрать самостоятельно любую другую дистанцию.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161230/sportivnyy_nevinnomyssk_vstretit_novyy_god_zabegom_1_yanvarya_99289.html