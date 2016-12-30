Спортивный Невинномысск встретит Новый год забегом 1 января
Необычно решили отметить наступление Нового года приверженцы здорового образа жизни в Невинномысске. В городе пройдет первоянварский забег. Организатором кросса выступил комитет по молодежной политике, физкультуре и спорту администрации города совместно со спортивным клубом «Фортуна». Стартует пробежка на набережной реки Кубань в первый день 2017 года – в 14-00.
Цель новогодней акции – пропаганда и популяризация образа жизни, свободного от вредных привычек, приобщение горожан к активным занятиям физической культурой и спортом.
Причем, как рассказали в администрации Невинномысска, принять участие в спортивном празднике может любой желающий, независимо от возраста, пола и подготовки. Легкоатлеты могут преодолеть символические для Нового года 2017 метров, также есть возможность выбрать самостоятельно любую другую дистанцию.