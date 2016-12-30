Семен Герасименко с ДЦП нуждается в лечении. Ваша помощь необходима!

Проект Русфонда в Ставропольском крае

Семен Герасименко, 3 года, детский церебральный паралич, требуется лечение стоимостью 199 620 руб.

«Семен родился обвитым пуповиной, сам не закричал и не задышал. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. С тех пор сын был под наблюдением неврологов детской больницы в Ставрополе. В год Семену поставили диагноз «детский церебральный паралич», дали инвалидность. Мы все время занимаемся его здоровьем, возим в различные клиники. Благодаря помощи читателей Русфонда сын прошел лечение в московском Институте медицинских технологий (ИМТ). Кроме того, для домашних занятий ему приобрели тренажер-вертикализатор. Начались изменения к лучшему, у Семена окрепли мышцы спины, он стал сидеть, но пока с поддержкой. Уменьшилась скованность мышц рук, сын теперь может удерживать предметы, называет слогами всех родственников: «ма», «па», «ба». Врачи рекомендуют продолжить лечение в ИМТ, но мы исчерпали финансовые возможности. Я ухаживаю за сыном, а небольшой зарплаты мужа хватает только на самое необходимое. Еще раз прошу вас о помощи!» Алла Герасименко, Благодарный.

Врач ИМТ Елена Малахова (Москва): «Семен нуждается в продолжении восстановительного лечения для нормализации тонуса мышц, развития двигательных навыков и речи, улучшения мелкой моторики».

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Внимание! Уточнить данные о требуемой сумме, собранных средствах и помочь ребенку можно на сайте Русфонда в Ставропольском крае, Семен Герасименко

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КАК ПОМОЧЬ?

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161230/semen_gerasimenko_s_dtsp_nuzhdaetsya_v_lechenii_vasha_pomosch_ne_99236.html