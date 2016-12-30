С Новым, 2017-м годом и Рождеством поздравляют власти Ставрополья земляков

Уважаемые ставропольцы! Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым, 2017 годом!

Уходящий год был непростым, но запомнился многими яркими событиями. Мы прожили его достойно, нам многое удалось сделать вместе, чтобы гордиться родным краем и умножить то хорошее, что у нас есть.

На полях Ставрополья собран рекордный урожай, индустрия края приросла производствами и мощностями, перспективы развития обрели курорты Кавказских Минеральных Вод, открылись новые школы, детские сады и перинатальный центр. Мы радуемся, что в крае родилось больше малышей и стало больше первоклассников.

Сегодня мы открываем новую страницу жизни. Пусть грядущий год принесет больше радости и добрых событий. Пусть развиваются и крепнут наш любимый Ставропольский край и наше Отечество – Россия.

Желаю вам благополучия, здоровья, радости и мира!

С праздником! С Новым годом!

Губернатор Ставропольского края В. Владимиров.

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Уважаемые жители Ставропольского края!

Завершается 2016 год, который был наполнен самыми разными событиями: для одних он стал временем больших достижений и открытий, для других – периодом непростых испытаний. Но, подводя итоги года, можно с уверенностью сказать, что он прожит достойно.

Несмотря на трудности, общими усилиями жителей и органов власти мы смогли найти решение многих вопросов и добиться новых успехов в социальной сфере, промышленности, сельском хозяйстве. Мы вместе поработали для того, чтобы уходящий год вошел в историю Ставрополья как время развития и созидания. И я верю, что у нас хватит опыта, сил и настойчивости для дальнейших свершений на благо края.

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Пусть 2017 год оправдает ваши надежды, принесет мир, уют и радость в каждую семью и станет годом удач и добрых дел.

Любви, здоровья и благополучия!

Председатель Думы Ставропольского края Г. Ягубов.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161230/s_novym_2017m_godom_i_rozhdestvom_pozdravlyayut_vlasti_stavropol_99243.html