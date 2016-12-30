Рождественская экспозиция в выставочном зале Союза художников Ставрополья: верьте в чудеса!

Мир оживает / «Ставропольская правда» от 6 января 2017 г.

В выставочном зале Союза художников Ставрополья проходит рождественская экспозиция, напоминающая, что всегда нужно верить в чудо.

Художники из разных уголков края представили более ста полотен. Большинство авторов присутствовало на открытии, поэтому едва ли не у каждого творения можно было наблюдать такую сцену: интеллигентного вида человек рассказывает публике о технике, стиле, цветовых решениях.

На одной стороне выставочного зала – картины, создающие ощущение несфокусированного кадра. Вот небольшой зимний пейзаж Натальи Очкуровой, выставляющийся, кстати, здесь впервые; большое яркое полотно «Царство Снежной королевы» Виктора Иванова, выполненное плавными масляными мазками в синем и белом цвете. Неподалеку «Балкария», сотворенная широкими грубыми мазками, которые преображаются в великолепное зрелище, стоит только посмотреть издали. Триптих мэтра Владимира Грибачева – самостоятельная экспозиция о прошлом купеческого Ставрополя, несущая не только эстетическую, но и историческую значимость. Здесь есть настоящая зима: мчится тройка, забавляются дети в снегу...

Но, пожалуй, самая новогодняя и радостная картина – «Рождество» Василия Полякова. Выполненная в лучших сказочных традициях, она наполняет верой в чудо. Синий свет льется из распахнутых окон, две девочки стоят у елки, вот-вот случится волшебство!

Открывая экспозицию, председатель регионального Союза художников Сергей Паршин отметил, что 2016 год для искусства был нелегким, но унывать творческому союзу несвойственно. А идеолог проекта художник Евгений Кузнецов в наставление молодым, чьи работы также украсили выставку, напомнил: главное, чем должен брать художник зрителя, – искренность.

Полина ВАКУЛЕНКО

http://www.stapravda.ru/20161230/rozhdestvenskaya_ekspozitsiya_v_vystavochnom_zale_soyuza_khudozh_99174.html