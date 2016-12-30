Праздничный концерт «В ожидании Рождества» представили в ставропольской филармонии

В свете Рождественской звезды / «Ставропольская правда» от 6 января 2017 г.

Большая пушистая ель, украшенная новогодними шарами, заняла приличное пространство в холле, красивое новогоднее убранство сцены заставило забыть обо всем плохом, что было в ушедшем году. В окружении этого великолепия, как фирменное блюдо, в Ставропольской краевой филармонии подали зрителям новый проект «Большая премьера», а вместе с ним и праздничный концерт «В ожидании Рождества». Здесь позаботились о том, чтобы в светлые и радостные дни посетители почувствовали атмосферу замечательного праздника.

Как здорово, что есть музыка. Особенно торжественна и вдохновенна она, когда в душе праздник!

...Зазвучали первые ноты, не осталось сомнения, что именно музыка позволит надолго удержать все краски торжества. В этот вечер играли всего два произведения – два великих сочинения известных композиторов. Открыли программу сочинением нашего современника английского композитора Карла Дженкинса Stabat Mater. Эта музыка, исполненная симфоническим оркестром в содружестве с камерным хором филармонии под руководством знаменитого дирижера из Санкт-Петербурга Михаила Леонтьева, произвела серьезное впечатление на зрителей. Порой гости забывали аплодировать, но не от черствости души, а скорее, из-за сильных эмоций. Ведущая и автор проекта Татьяна Диева рассказала публике об удивительных фактах, связанных с биографией и творчеством Дженкинса.

Карл Дженкинс начинал карьеру джазовым музыкантом, но его безграничный талант требовал более серьезной реализации: он стал не просто композитором, он изобрел собственный стиль и написал целую серию прекрасных произведений. Их истоки лежат в церковной музыке, однако Дженкинс сумел перевести ноты в другое пространство, так они гармонично зазвучали на мировых концертных сценах. Не стала исключением и Stabat Mater, где композитор искусно синтезирует и католические молитвы, и светские жанры, и даже восточные распевы.

Второе отделение концерта приобрело свою выразительность, когда в полной темноте на сцену вышли музыканты, держа в руках свечи. Украсив ими сцену, под слабым, но уютным освещением они исполнили знаменитую 45-ю симфонию австрийского композитора Йозефа Гайдна – ее еще называют «Прощальной» или «Симфонией при свечах». Когда-то давно автор написал на рукописи: «Симфония во имя Господа от меня, Джузеппе Гайдна». И в конце партитуры: «Хвала Богу».

...Много людей было в зале, кстати, абсолютно полном. Много отрешенных, «вжитых» в музыку лиц. Кажется, в эти минуты люди задумались о том, какую добрую и светлую мысль несет Рождество. И прекрасный оркестр филармонии с несравненным звучанием, и хор безупречных голосов, и виртуозное мастерство Михаила Леонтьева в этом помогли.

http://www.stapravda.ru/20161230/prazdnichnyy_kontsert_v_ozhidanii_rozhdestva_predstavili_v_stavr_99171.html