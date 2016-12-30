Породистые куры вместо долгожданной шубы

Якобы статистики утверждают, что каждая вторая женщина мечтает о натуральной шубе. Наша героиня Аня из Дивного в этой статистике в числе первых, поскольку мечте уже немало лет.

Сначала, как и все молодые семьи, они с мужем Александром наживали добро – все, что нужно для обустроенного быта, потом ждали, пока подрастут сыновья, ни в чем им не отказывая. Четыре года назад, когда старший окончил школу, наконец-то пришла очередь маминой шубы. Поехали супруги Правоторовы в город покупать дорогую обновку, но в тот день, как назло, проходила выставка экзотической птицы, и мимо этого пернатого праздника они пройти ну никак не могли. Раньше такие выставки посещали просто для того, чтобы полюбоваться гигантскими курами, фазанами, павлинами, погладить красавцев. Но на этот раз в кармане были серьезные деньги!

В общем, до шубы не доехали, потому что купили несколько семей кур разных пород. Сколько радости и восторгов было – не передать! Начались нелегкие будни по уходу за питомцами. Александр – инспектор Россельхознадзора, его рабочий день иногда может длиться чуть ли не до полуночи, и основные хлопоты легли на плечи Анны. А она в Дивном человек известный: работает в Центре детского творчества, учит детей вокалу и сама поет на сцене районного Дома культуры – еще со школьной скамьи.

А вскоре выяснилось, что в семье ожидается пополнение. Судьба птичьего двора повисла на волоске. Решили сократить поголовье до минимума, чтобы больше материнских сил и времени досталось малышу.

Но пустить под нож племенных птиц не поднялась рука, тем более что в добровольные няньки сразу же записались бабушки. Так все вместе и спасли птичье хозяйство, более того, оно за эти годы выросло в несколько раз, и сейчас на подворье имеется 24 вида кур, элитные мускусные утки и самые крупные в мире холмогорские гуси. Для пополнения своей коллекции супруги (между прочим, Александр родился в год Петуха) ездили в Краснодар, в Гуково к известному птицеводу Сергею Матрипуле, а еще в Ростов, Москву, Новороссийск. Петухов обновляют каждый сезон, и платить приходится по семь тысяч рублей за голову, но это нужно для поддержания качества породы. Орпингтоны девяти цветов, кохинхины, шелковая китайская, голландская хохлатая, брама – каждая порода и каждый окрас требуют отдельного вольера и особого питания.

Раз в месяц каждому петуху нужно сделать педикюр, чтобы он не поранил своими когтями кур. Представителям редкой породы голландская хохлатая требуется парикмахер: помыть шампунем шевелюру, высушить феном. Голова у них напоминает пышную хризантему, лепестки которой полностью закрывают птице глаза.

Вот в таких хлопотах Анна и проводит несколько часов ежедневно. Конечно, это очень трудно, зато столько радостных моментов, в том числе и курьезных. Как-то был в гостях у них сосед Виктор Кулько, заядлый голубятник. Правоторовы ему три элитных яйца подарили. Он домой их принес да и забыл, где положил. Через три недели слышит странный писк в сарае, а из-под голубки цыпленок выглядывает. А был лютый январь, и выращивали соседи того цыпленка в комнате, словно канарейку. Сейчас это мощный красавец петух породы орпингтон, царь птичьего двора.

Маленькое приключение случилось и во время нашего разговора. Одна из курочек так разволновалась перед фотоаппаратом, что снесла первое в своей жизни яичко, да не простое, а окаймленное серебром – теперь есть у Правоторовых и такая расцветка породы орпингтон. Оч-ч-чень красивая.

А как же шуба? Да как в фильме «Бриллиантовая рука» – шуба подождет!

http://www.stapravda.ru/20161230/porodistye_kury_vmesto_dolgozhdannoy_shuby_99253.html