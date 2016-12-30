Новогодние каникулы в Ставрополе: программа мероприятий 2017
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30 декабря 2016 г.

Новогодние каникулы в Ставрополе: программа мероприятий 2017

У ставропольцев есть все шансы провести праздничные выходные насыщенно. Главное, не пугаться морозов! На разных площадках города уже открываются новогодние выставки, проходят театрализованные представления, игровые программы, кинопоказы, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Самый большой праздник под названием «В Новый год всех счастье ждет» пройдет 1 января ровно в час ночи в парке «Победа». Жители и гости города окунутся в небывалый доселе костюмированный бал, будут поздравления Деда Мороза и Снегурочки, пройдет ретро-дискотека, а также веселые конкурсы с призами и подарками. Всю ночь будут работать аттракционы и кафе, каток, снежные и ледяные горки.

Народными гуляниями в столице края отметят и Рождество Христово. В полдень 7 января всех ставропольцев приглашают принять участие в театрализованной программе «Рождественские гуляния» на площади Ленина.

Во Дворце культуры и спорта в праздничные дни пройдет танцевально-акробатическое шоу «Новогодняя история о холодном сердце, или тайна серебряной перчатки». В Ставропольской государственной филармонии можно посмотреть новогодний мюзикл «Как Дед Мороз да Иван летучий корабль построили». На новогодние программы с 3 по 9 января приглашает Дворец детского творчества. Гостей ждет сказочный хоровод вокруг елки  «Однажды в тридевятом царстве, в морском государстве», спектакль кукольного театра «Солнышко»  «Новогодняя история потерянной игрушки».

Новогодние программы подготовили и городские дома культуры. ДК «Ставрополец» приглашает на театрализованную программу «Дед Мороз всех зовет вместе встретить Новый год!». В киноклубе «Пионер» покажет развлекательную программу «У леса на опушке». 5 января Центр детского творчества Промышленного района соберет на Новогодний праздник «Маскарадная пора». В киноклубе «Чапаевец» пройдет концертная программа «Когда часы 12 бьют!».

В дни новогодних каникул состоится кинофестиваль «Новогодняя сказка». Во всех домах культуры и киноклубах будут демонстрироваться мультфильмы «Белоснежка и семь гномов», «Золотая рыбка в городе N», «Тайна снежной королевы», «Когда зажигаются елки», «Иван-царевич и Серый волк» и художественные фильмы.

А еще до 8 января у Дворца детского творчества работает Новогодняя почта Деда Мороза, а на площади Ленина волшебник будет вести прием в своей резиденции.

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Расписанеие городских мероприятий, посвященных празднованию Нового 2017 года и Рождества Христова в Ставрополе (с 31 декабря 2016 по 8 января 2017 г.)

 

31 декабря – 1 января

22.00 - 02.00 Развлекательная новогодняя программа «Новогодняя киноночь». Площадь Ленина.

1 января

01.00 Праздничная программа «В Новый год всех счастье ждет». Парк культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111.

3 января

10.00 Городские соревнования по дуатлону. Парк культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111.

3 – 6 января

11.00 Кукольный спектакль детского театра кукол «Новогодняя история потерянной игрушки». Ставропольский Дворец детского творчества, ул. Ленина, 292.

3 – 5 января

10.00, 12.00 Хоровод вокруг елки «Однажды в тридевятом царстве, в морском государстве…». Ставропольский Дворец детского творчества, ул. Ленина, 292.

5 января

11.00 Новогодний праздник «Маскарадная пора». Центр детского творчества Промышленного района, просп. Юности, 20.

14.00 Концертная программа «Когда часы 12 бьют!». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

14.00 Праздничная программа «В целом мире торжество – к нам приходит Рождество». Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71.

14.00 Музыкальное шоу «Волшебные валенки Деда Мороза». Ставропольский Дворец детского творчества, ул. Ленина, 292.

5 декабря – 8 января

Работа городской Новогодней почты Деда Мороза. Ставропольский Дворец детского творчества, ул. Ленина, 292.

7 января

12.00 Театрализованная программа «Рождественские гуляния». Площадь Ленина.

10 января

17.00 Праздничный концерт «Рождественский фестиваль». Детская школа искусств, ул. Дзержинского, 231 а.

12 января

18.30 Праздничный концерт «Музыка Рождества» Ставропольской городской капеллы «Кантабиле» Концертно-творческого объединения «Аккорд». Органный зал Детской музыкальной школы № 1, ул. Дзержинского, 87.

Кинофестиваль «Новогодняя сказка»

27 – 31 декабря

10.00, 12.00 Мультфильм «Белоснежка и семь гномов». Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71.

30 – 31 декабря

13.00 Художественный фильм «Золотая рыбка в городе N».  Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420.

30 – 31 декабря

13.00, 16.00 Мультфильм «Тайна снежной королевы». Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

31 декабря

12.00 Мультфильм «Когда зажигаются елки». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

2 – 4 января

12.00 Мультфильм «Иван-царевич и Серый волк». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

3 – 4 января

13.00, 16.00 Художественный фильм «По щучьему веленью». Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

3 – 5 января

10.00, 12.00 Художественный фильм «Кон Тики».  Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71.

13.00 Мультфильм «Снежная королева». Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420.

5 – 6 января

12.00 Мультфильм «Снегурочка». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

5 – 7 января

13.00, 16.00 Мультсборник русских сказок «Высокая горка». Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

6 – 7 января

10.00, 12.00 Мультфильм «Тайна снежной королевы». Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71.

6 – 8 января

13.00 Мультфильм «Карлик Нос». Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420.

7 января

12.00 Мультфильм «Новогодние приключения двух братьев». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

8 января

12.00 Мультфильм «Белоснежка и семь гномов». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

 

Работа резиденции Деда Мороза на площади Ленина

     30 декабря -17.00 – 19.00

2 января – 12.00 – 16.00

3 января – 12.00 – 16.00

4 января – 12.00 – 16.00

5 января – 12.00 – 16.00

6 января – 12.00 – 16.00

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161230/novogodnie_kanikuly_v_stavropole_programma_meropriyatiy_2017_99277.html
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