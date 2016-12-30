В новогодние дни проходят всевозможные распродажи. Ни одно такое дело, конечно же, не обходится без норковой шубы, о которой мечтает любая уважающая себя женщина.

Весьма необычную историю поведали мне работники звероводческого хозяйства, что в Шпаковском районе, во время нашей командировки. Случилось это ранней весной, когда по ночам были заморозки, а днем уже пригревало солнышко. В это время обычно норок переводили в специализированные клетки на улице, разделяя их затем с потомством. Малышей, которых называют щенками, переводят в специальные домики, где они дальше подрастают самостоятельно. Взрослые особи очень переживают по этому поводу и ведут себя, особенно в первые дни, беспокойно.

В тот день, как обычно, работники хозяйства обошли всех своих подопечных, угостив ужином. Всех, да, как оказалось, не всех. Недосчитались одной из самых красивых самок. Обнаружили лишь дыру в клетке. Долго искали пропажу, все обошли в округе, каждую щелочку проверили, но без толку. Норки и след простыл. «Ну вот, ищи-свищи ее, держи теперь ответ перед начальством, куда подевался дорогостоящий зверек», – сокрушались рабочие. Или в бега она подалась, или кто-то решил себе справить новый воротник...

Ночью разразился страшный ураган с дождем, переходящим в снег. Едва он стих, работники хозяйства первом делом поспешили к своим зверькам, да так и обомлели. Некоторые «детские» клетки были пусты. Хотели было уже полицию вызывать, чтобы, как и положено, документально подтвердить факт пропажи, да не успели. От увиденного так и ахнули. В самом конце норковой «улицы» в пустующей открытой клетке спокойно лежала та самая беглянка, о которой уже и думать забыли, в окружении маленьких пушистых комочков, согревая их своим большим материнским сердцем. Иначе ведь и не скажешь.

Оказывается, норки метеозависимы, чуют приближение непогоды, боятся ее как огня, особенно малыши, которых только отняли от матери. Недаром их называют меховыми барометрами. Когда поднялся сильный ветер, испуганные норчата каким-то немыслимым образом просочились сквозь клетку, устремившись от страха куда глаза глядят. Благо, у одной из взрослых самочек накануне проснулся материнский инстинкт: словно предчувствуя беду, она забила тревогу из-за расставания со своими чадами и отправилась на их поиски. Слава богу, нашла, и не только своих, но и больше 20 чужих, которых она всех до единого отыскала по закоулочкам, собрала и перенесла в свободную клетку, согревая их до самого утра, пока не пришли люди.

Зоотехники хозяйства уверены, если бы не этот удивительный поступок, все щенята в ту роковую ночь попросту погибли бы от холода.

Говорят, с того времени в здешних местах эту историю как одну из любимых сказок рассказывают детям на ночь, добавляя все новые и новые подробности. Вот тебе и ценный мех... А я с тех пор обхожу меховые распродажи стороной, к счастью, распрощавшись с мечтой о норковой шубке...

http://www.stapravda.ru/20161230/norka__eto_ne_tolko_tsennyy_mekh_99257.html