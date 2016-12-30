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30 декабря 2016 г.
Настоясий Дед Маос / «Ставропольская правда» от 30 декабря 2016 г.

Настоящий Дед Мороз и конфета для Снегурочки

Помнится, в прошлом году накануне новогодних праздников захуртило – заметелило, значит, по-местному. Утро еще темное, фонари в снежной дымке еле-еле размыто освещают улицу. Тротуары, конечно, не чищены. Да и дорога скользкая, с ледком по асфальту, с толстым слоем снеговой каши. Машину то и дело заносит.

По дороге молодая мамочка с ребенком на руках без конца оскальзывается ногами, спотыкается, вязнет в сугробах.

Остановился, предложил подвезти. Сели пассажиры. Едем. Пацан всю дорогу молчал, только глазами на меня зыркал из-под капюшона теплой куртки. Я на него тоже поглядывал в зеркало заднего вида. Приехали.

– Дедуска, а ты настоясий Дед Маос? – спрашивает мальчишка.

– А как же! Конечно, настоящий. Вот перед Новым годом хороших мальчиков и девочек на машине в садик вожу.

А сам понимаю, что недостаточно убедительно говорю. Эх, хоть бы что-то подарить парню, закрепить веру в новогоднего деда. Но вышло все наоборот. Пацан протягивает мне ладошку, в ней конфета:

– На, дедуска, угости Снегулочку!

– С Новым годом тебя! – помогаю пассажирам вылезти из автомобиля, незаметно сую в карман куртки мальчишки его же конфету. – До следующего года!

Сейчас вот думаю, надо бы кулек конфет в машину положить. А вдруг да встретимся с тем мальчишкой? Или не с тем.

Сергей СКРИПАЛЬ
http://www.stapravda.ru/20161230/nastoyaschiy_ded_moroz_i_konfeta_dlya_snegurochki_99252.html
Фотография к статье Настоящий Дед Мороз и конфета для Снегурочки
Дед Мороз – СТАПРАДЕД
Дед Мороз – СТАПРАДЕД
Рисунок Владимира Коваленко
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