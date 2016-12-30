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30 декабря 2016 г.

На Ставрополье сильный туман продержится трое суток

Туман

Краевой центр и близлежащие районы Ставрополья с утра 30 декабря окутал сильный и густой туман. По прогнозам  синоптиков,  он продержится трое суток. Это   способствует ограничению видимости и, как следствие,  увеличивает возможность возникновения аварийно-опасной ситуации. 

Руководство Госавтоинспекции настоятельно рекомендует выбирать безопасные маршруты, по возможности, не выезжать в ночное и вечернее время на личном автотранспорте и максимально снижать скорость, отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161230/na_stavropole_silnyy_tuman_proderzhitsya_troe_sutok_99286.html
Фотография к статье На Ставрополье сильный туман продержится трое суток
Туман
Туман
Фото пресс-службы ПАСС СК
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