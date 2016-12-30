На Ставрополье сильный туман продержится трое суток

Краевой центр и близлежащие районы Ставрополья с утра 30 декабря окутал сильный и густой туман. По прогнозам синоптиков, он продержится трое суток. Это способствует ограничению видимости и, как следствие, увеличивает возможность возникновения аварийно-опасной ситуации.

Руководство Госавтоинспекции настоятельно рекомендует выбирать безопасные маршруты, по возможности, не выезжать в ночное и вечернее время на личном автотранспорте и максимально снижать скорость, отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161230/na_stavropole_silnyy_tuman_proderzhitsya_troe_sutok_99286.html