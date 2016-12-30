На корпоративе в Ставрополе девушка обокрала коллегу

В отдел полиции № 2 УМВД России по Ставрополю с заявлением о краже обратился местный житель. Во время празднования новогоднего корпоратива в одном из увеселительных заведений коллега потерпевшего со стола незаметно украла кошелек, где было 15 тысяч рублей.

Злоумышленницу задержали, она призналась в краже и дала подписку о невыезде. Похищенное изъято, подчеркнули в ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161230/na_korporative_v_stavropole_devushka_obokrala_kollegu_99299.html