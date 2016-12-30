Мужчину нужно убедить в том, что он рыцарь

О глупостях, на которые способны блондинки, слагают анекдоты. Мол, это типаж, для которого характерны озабоченность своей внешностью, кокетливость и некоторая недалекость. Но блондинки не обидчивы и из подобного имиджа научились извлекать для себя пользу.

Эта история случилась с моей подругой – блондинкой, вот уже несколько лет как севшей за руль автомобиля. Она до сих пор наивно полагает, что мужчины должны открывать перед ней дверь, подавать руку, когда она выходит из автомобиля. На дороге, по ее твердому убеждению, представители сильного пола тоже должны быть предельно вежливы, если видят женщину за рулем. Должны же быть в этом мире незыблемые правила...

В час пик моя подруга оказалась в «кармашке» на улице с очень оживленным движением. Машины шли потоком, без всякого просвета, а она опаздывала на деловую встречу. Вот и стала девушка моя потихонечку сдавать назад в надежде, что найдется милосердный водитель, который приостановится и позволит ей выехать. Однако жалеть ее никто не собирался. Когда светофор зажегся красным светом и машинопоток в очередной раз замер, она увидела, что автозак, который отражался в заднем зеркале, немного подвинулся вперед. Образовался просвет, в который, как ей показалось, можно протиснуться. Случилось, что случилось. Ударом это не назовешь. Просто тихонечко, на масенькой скорости въехала моя подруга в бампер старого крепкого советского УАЗа, приспособленного под перевоз подследственных.

Блондинка вышла из-за руля, посмотрела на повреждения – у себя нашла небольшую вмятинку, у автозака ни царапины – и посчитала, что может со спокойной совестью отъехать назад в «карман», чтобы освободить другим дорогу.

– Ты что сделала? – раскалялся от гнева водитель. – Тебе зеркало заднего вида для чего? Чтобы губы красить?

В общем, этакая традиционная мужская реакция на представительниц слабого пола, посмевших водить машину.

– Так ничего же с вашей машиной не случилось. Не вижу причин ругаться, – ответила моя подружка.

– Да меня начальство со свету сживет. Видишь, отогнулся бампер?

– Да вам кажется, ничего и не отогнулся... Скажите, пожалуйста, а как вас зовут?

– Ну Александр. Нет, ну ты вообще даешь! Купила что ли права?

– Что вы, Александр, да у меня столько денег нет. Отъездила в автошколе с инструктором положенные 50 часов практики и экзамен сдала нормально. Так что зря наговариваете...

– Так а чего ж ты? Какого...

– Александр, я считаю, что это вы мне должны возместить материальный, а также моральный ущерб. Да и вообще, если бы вы притормозили и выпустили меня, ничего бы не случилось. Трудно было?

– По правилам дорожного движения ты не права... Вот звони теперь в ГИБДД, пусть приедут разберутся!

– Александр, но ведь это на вашей машине написано «Полиция», вам проще вызвать...

– Виновата – сама звони!

– Александр, из-за чего шум? И машина у вас казенная, и ущерба ведь никакого. А мало ли что бывает на дороге. Хотите, я вам один случай расскажу? Вы даже не представляете, что это была за ситуация! Вам будет интересно...

Сколько еще продолжался бы этот спор, трудно сказать. Но из автозака раздался хриплый голос: «Гражданин начальник, сколько еще ждать, холодно у тебя тут, как в крысиной норе».

Александр не выдержал:

– Да езжай, куда ехала. Хочешь адрес дам, где тебе дешево поправят твою царапину.

– Вы очень любезны, Александр! Всего хорошего! Я непременно позвоню по этому номеру!

Кто после этого скажет, что у блондинок мозгов мало. Мужчину надо убедить в том, что он рыцарь, и он сам все принесет тебе на блюдечке. Пусть даже так неуклюже.

http://www.stapravda.ru/20161230/muzhchinu_nuzhno_ubedit_v_tom_chto_on_rytsar_99255.html