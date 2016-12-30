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30 декабря 2016 г.

Максиму Ковязину нужны средства на лечение генетического заболевания. Помогите!

Проект Русфонда в Ставропольском крае
Максим Ковязин

Максим Ковязин, 11 лет, синдром Беквита – Видемана, тяжелое генетическое заболевание. Нужно лекарство стоимостью 73 725 руб.

«С рождения у сына был очень хороший аппетит, к четырем месяцам он даже набрал избыточный вес, педиатр рекомендовал ограничивать ребенка в еде. На анализы нас не направил. В пять месяцев после сильного судорожного приступа сына доставили в в детскую больницу Ставрополя. Врачи заподозрили у Максима эпилепсию, назначили противосудорожные лекарства. Но они не помогали, судороги усиливались. В год мы прошли консультацию генетика, врач предположила, что у сына синдром Беквита – Видемана, генетическое заболевание, для которого характерен чрезмерно быстрый рост ребенка в раннем возрасте, ускоренный обмен веществ и гипогликемия (низкий уровень сахара в крови). Но Максима продолжали безуспешно лечить от эпилепсии. Сын стал заторможенным, остановился в развитии. Когда Максиму было три года, мы приехали в Москву, в Эндокринологический научный центр (ЭНЦ). Здесь подтвердили диагноз, синдром Беквита – Видемана, и подобрали лекарство. Вот уже семь лет Максим принимает препарат прогликем. Судороги прекратились, сын догоняет сверстников в развитии. Сейчас он на индивидуальном обучении, проходит школьную программу, посещает специальный развивающий центр. Максиму необходимо принимать препарат прогликем постоянно, прерывать лечение очень опасно. Но это лекарство в России не продается и не оплачивается из бюджета. А стоит дорого. Специальное разрешение на ввоз препарата прогликем получено. Помогите, пожалуйста, оплатить лекарство! Прежде я покупала его сама, но все мои накопления уже израсходованы, денег не осталось. Мы с сыном живем вдвоем. Без вашей помощи нам не справиться», Наталья Ковязина, Грачевский район.

Комментирует эндокринолог ЭНЦ (Москва) Мария Меликян: «По жизненным показаниям Максиму необходимо принимать препарат прогликем. Отмена и замена лекарства и его дозировки грозит опасным снижением уровня сахара в крови».

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Внимание! Уточнить данные о требуемой сумме, собранных средствах и помочь ребенку можно на сайте Русфонда в Ставропольском крае, Максим Ковязин .

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КАК ПОМОЧЬ?

 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161230/maksimu_kovyazinu_nuzhny_sredstva_na_lechenie_geneticheskogo_zab_99235.html
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