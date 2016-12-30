Комплексное развитие Кисловодска до 2030 года утвердило Правительство РФ

В канун Нового года в Москве подписано Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении перечня мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года».

Кроме того, в адрес главы Кисловодска поступила правительственная телеграмма от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в которой она поздравила кисловодчан с Новым годом, пожелала добра и благополучия каждой семье. «Я уже сроднилась с вашим замечательным городом и искренне радуюсь происходящим положительным изменениям. Президент Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания РФ будут и впредь оказывать необходимую поддержку дальнейшему возрождению Кисловодска как одного из важнейших курортов России», – сказано в телеграмме.

http://www.stapravda.ru/20161230/kompleksnoe_razvitie_kislovodska_do_2030_goda_utverdilo_pravitel_99292.html