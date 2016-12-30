Коллектив группы компаний «СРВ» поздравляет с Новым 2017 годом

Уважаемые ставропольцы – клиенты, партнеры и друзья!

От коллектива Группы компаний «СРВ» поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Каждый из нас ожидает от самых любимых и теплых новогодних праздников только самого лучшего. Впрочем, и все дни уходящего года озарены надеждой, что грядущий год будет намного удачнее. Давайте без сожаления оставим в 2016-м все то, что не принесло радости и удовлетворения, что отзывается в сердце болью утрат. В наступающий год нужно войти со светлыми мыслями и хорошим настроением.

Пусть не пугают возможные трудности: при правильном настрое все можно преодолеть. Уверяем, партнерам и друзьям мы всегда готовы помочь в непростых ситуациях. Пусть 2017-й обязательно откроет всем перспективы для движения вперед, отметится радостными событиями и добавит в динамичную жизнь еще больше ярких красок.

Я твердо верю, что наступающий год запомнится новыми свершениями, созидательной и плодотворной работой, станет временем стабильности и процветания. И непременно в новом году желаю всем удачи, здоровья и исполнения самых заветных желаний!

С праздником!

Роман САВИЧЕВ. Генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ», депутат Думы Ставропольского края IV созыва

http://www.stapravda.ru/20161230/kollektiv_gruppy_kompaniy_srv_pozdravlyaet_s_novym_2017_godom_99239.html