Как объяснить ребенку для чего нужен светофор?

У меня внучка и внук. Сейчас живут с родителями в Хургаде. Так уж получилось... Но на встречу двух последних Новых годов стабильно приезжали в Ставрополь. Сами понимаете, ну какие там на Синайском полуострове елки... А наряжать пальмы новогодними игрушками египтяне так до сих пор и не научились. Несмотря на всю свою многотысячелетнюю историю. К тому же вплоть до последнего времени новогодние хороводы вокруг пирамид там водили в основном только подвыпившие российские туристы. В общем, многого еще не умеют тамошние аборигены. И речь не только о праздниках.

Когда гостил у своих дальних-близких родственников в Александрии, обратил внимание на полное отсутствие светофоров. Вот представьте: Александрия – это что-то типа нашего Питера, тоже «северная столица», тоже на берегу моря, только Средиземного, и население там примерно как в Петербурге – пять миллионов человек или даже побольше. А светофоров в этом городе всего... три. Их даже иностранным туристам показывают как местные достопримечательности. С «зебрами» на проезжей части и с подземными переходами тоже напряженка. Обстановка на дорогах из-за этого – полная жуть. Перейти проспект Корнишу где-нибудь в районе Рас-эль-Тин – это все равно что в русскую рулетку сыграть, никогда не угадаешь, с какой стороны и в какой момент на тебя налетит очередной смуглолицый лихач или местная брюнетка за рулем и в хиджабе. Радует только то, что я арабского не знаю, а у них с русским языком проблемы. Поэтому не понимаю, какими «ласковыми» эпитетами они обкладывают непонятливых европейцев, которые слишком медленно перебегают дорогу перед быстро спешащим транспортом. Хотя по смыслу, конечно, догадаться можно. В общем, весело там, в Египте...

Но вот мои внуки вместе с их мамой в Ставрополе. Новогодние праздники, петарды, Дед Мороз с подарками и хороводы под елочкой... Им все очень нравится. Естественно, вожу заморских гостей то в цирк, то в парк, то в кино на мультики. И тут понимаю, что у внучки Амиры большие проблемы. Ну не понимает она в свои пять неполных лет значения этих самых светофоров. Объяснить доходчиво нам никак не удается.

– Переходить дорогу надо, когда на светофоре загорится зеленый фонарик.

– А зачем?

– Под машину попадешь!

– А я быстро побегу, и меня машина не догонит...

В общем, типичная жительница Александрии подрастает. К тому же упрямая. У внука Иосифа таких проблем пока нет только потому, что в свой первый год жизни по Ставрополю он передвигается исключительно в коляске, на санках или на плечах у деда. Но Амира постоянно под моим пристальным вниманием. И, переходя дорогу, крепко держу ее за руку. Но вот праздники заканчиваются. И где-то в конце января 2016-го, когда снег в Ставрополе уже почти растаял, идем с внучкой в парк. Она демонстративно равнодушно проходит мимо ставропольского верблюда Умки. Типа, нас, египтян, таким зверьем не удивишь! Зато она с большим энтузиазмом оседлала педально-колесную машину на детском автодроме. И помчалась! Тут замечаю, что на этом полигоне для малолетних лихачей тоже есть светофор. Который вполне по-взрослому мигает тремя цветами. Естественно, Амира мчит на красный и при этом чуть не врезается в аналогичное авто. Самое удивительное, что из «пострадавшей» машинки поднимается очень серьезный водитель-карапуз, тоже лет пяти или чуть постарше. Он подходит к нарушительнице ПДД. И так пристально смотрит на нее, а потом очень не по-детски предупреждает:

– Ну че? Щас лазболки тебе делать буду...

Как и положено мудрому деду, решил использовать эту ситуацию в воспитательных целях. Вначале пожал руку суровому водиле из детсада. Потом объявил ему устную благодарность перед строем из двух его бабушек. А внучке строго объяснил, что русские разборки на дорогах – это неотвратимое наказание всем, кто не следит за сигналами светофоров. И ведь подействовало! После этого на детском автодроме она крутить педали начинала исключительно на зеленый свет светофора и исправно тормозила на красный.

А когда мы ехали из парка на маршрутке, зазевавшийся водитель едва не проехал на красный на перекрестке Маркса и Голенева. И тогда Амира громко так, на весь салон, предложила мне:

– Дедушка, а пойдем ему разборки делать!

http://www.stapravda.ru/20161230/kak_obyasnit_rebenku_dlya_chego_nuzhen_svetofor_99256.html