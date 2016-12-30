История про халявный билет на самолёт

Что халявный сыр может сильно горчить, понимаешь только тогда, когда с разбегу хватанешь этого самого сыра. И что халявное несчастье поражает всех, независимо от социального статуса, понимаешь тоже только тогда, когда обстоятельства бывают сильнее статусов.

В тот день мело, мело... во все пределы. В ставропольские пределы тоже мело, но как-то особенно пронзительно и противно. Я собиралась лететь в Москву самолетом, по расписанию взмахивающему крыльями в 13.55. Чуть позже полудня я была в аэропорту. Он был пуст. Или почти пуст. Рейс отменили. В шереметьевском пределе тоже мело.

В представительстве авиакомпании я начала бухтеть: почему меня не предупредили?

– А у вас в маршрутной квитанции не был указан номер контактного телефона, всем остальным разослали СМС, – ответили мне.

И тут я все поняла про халяву. В Москву на семинар журналистов меня позвал Европейский Союз. Он же и билеты купил. Так что сдать мои билеты и улететь рейсом другой компании не проходило. В Брюсселе этого не поймут.

– Да вы не расстраивайтесь так, – утешил меня руководитель представительства, – кроме вас мы не смогли предупредить еще трех узбеков, их высылают на родину, полиция билеты покупала. А если они до 24.00 не покинут пределы России, их еще и оштрафуют на пять тысяч рублей каждого.

Все-таки люблю я людей, умеющих мыслить нестандартно...

http://www.stapravda.ru/20161230/istoriya_pro_khalyavnyy_bilet_na_samolet_99258.html