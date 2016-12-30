Грузинский Дед Мороз прибыл в Ставрополь, чтобы поздравить детей

Товлис Бабуа – настоящий грузинский Дедушка Мороз – поздравил ставропольских детей с наступающим Новым годом. Национальный новогодний утренник провели при поддержке ставропольского Дома Дружбы. Волшебник услышал много стихов на разных языках, а в ответ дарил гостям подарки и новогоднее настроение. Вокруг горящей огнями елки дети весело водили хороводы, играли и участвовали в конкурсах. Зажигательными кавказскими танцами и народными песнями порадовали зрителей сольные исполнители, а также ансамбли «Сихарули» и «Кавкасиони».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161230/gruzinskiy_ded_moroz_pribyl_v_stavropol_chtoby_pozdravit_detey_99274.html