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30 декабря 2016 г.

Грузинский Дед Мороз прибыл в Ставрополь, чтобы поздравить детей

Грузинский Дед Мороз прибыл в Ставрополь, чтобы поздравить детей

Товлис Бабуа – настоящий грузинский Дедушка Мороз – поздравил ставропольских детей с наступающим Новым годом. Национальный новогодний утренник провели при поддержке ставропольского Дома Дружбы. Волшебник услышал много стихов на разных языках, а в ответ дарил гостям подарки и новогоднее настроение. Вокруг горящей огнями елки дети весело водили хороводы, играли и участвовали в конкурсах. Зажигательными кавказскими танцами и народными песнями порадовали зрителей сольные исполнители, а также ансамбли «Сихарули» и «Кавкасиони».

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161230/gruzinskiy_ded_moroz_pribyl_v_stavropol_chtoby_pozdravit_detey_99274.html
Фотография к статье Грузинский Дед Мороз прибыл в Ставрополь, чтобы поздравить детей
Грузинский Дед Мороз прибыл в Ставрополь, чтобы поздравить детей
Грузинский Дед Мороз прибыл в Ставрополь, чтобы поздравить детей
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