Галактический Новый год и тост Звездочета

Неожиданно позвонил Звездочет. После того как два десятка лет назад окончили школу, мы с ним встречаемся раза два-три в году. Да и то случайно. А тут вдруг – на тебе!

– Новый год встречаем завтра у меня во дворе. Я всех наших пригласил. Бери жену, детей. Сбор в двенадцать дня. Без опозданий!

До восьмого класса Серега был обычным слободским пареньком: драки, девочки, «бычки» за углом школы. Но как-то его занесло в гости к дальнему родственнику – астроному-любителю. С тех пор Серегу как подменили: от книжек по астрономии, от карт звездного неба не оторвешь. На уроках кемарит, потому что всю ночь пялился на звезды в бинокль. Кликуха «Звездочет» пристала намертво. Иначе его никто из «наших», то есть бывших пацанов и девчонок со слободки, по сей день не зовет.

Позвонить что ли Роману, соседу Сереги?

– Тебя Звездочет пригласил? Что он затевает?

– Фиг его знает! Привез машину досок. Неделю пилит, строгает, стучит молотком. Сам молчит как рыба. Его жену моя в магазине встретила, спросила. Та было запричитала, да тут же язык прикусила. Мол, приходите, все сами увидите.

Ну, ладно… Хоть повидаюсь с одноклассниками.

Ворота и двери дома Звездочета настежь. Во дворе уже толчется народ, а по улице вслед за мной «наши» подтягиваются. Вхожу – и челюсть отваливается. Посреди огорода – овальный настил метров пятнадцать в поперечнике, покрытый голубой пленкой. По краям кое-какая закуска, бутылки.

Объятия, охи, вздохи: «Сколько же мы не виделись!». Закуриваем. Тут динамики под навесом взрываются фанфарами, и из дома с посохом а-ля Дед Мороз выходит Звездочет. Посмеиваясь, смотрит на наши ошарашенные физиономии и объявляет:

– Мы собрались, чтобы отметить Звездный Новый год. За последние 365 дней, то есть за то время, которое понадобилось Земле, чтобы 365 раз обернуться вокруг своей оси, мы с вами совершили грандиозное и весьма опасное путешествие в Космосе. Предлагаю наполнить бокалы.

Похоже, праздник входит в привычную колею. Ан, нет: Звездочет нажимает кнопку на пульте, и посреди настила вспыхивает лампочка. Две дочки и сын Звездочета раздают каждому гостю по кусочку почерневшей, засвеченной, фотопленки.

– Давайте сквозь эти светофильтры все вместе посмотрим на Солнце, – командует Звездочет. – Вы видите реальный объект, расположенный в 150 миллионах километров от нас. Чтобы зримо представить путешествие, которое Земля, а вместе с ней и мы, совершили за прошедший год, давайте Солнце диаметром полтора миллиона километров мысленно уменьшим до размеров этой лампочки диаметром в семь сантиметров. Тогда среднее расстояние от Земли до Солнца на нашем помосте составит 7 метров 60 сантиметров. Вот эта зеленая линия вдоль края помоста показывает путь, по которому наша планета огибала свою звезду. Сама же Земля при таком раскладе превращается в шарик диаметром меньше миллиметра. Попробуйте разглядеть на нем себя!

Жена Звездочета подает мне лупу. Вглядываюсь в шарик-Землю. Различаю знакомые контуры континентов. Где-то в этой части Европы сейчас находимся мы со Звездочетом. Но даже будь это на самом деле, нас невозможно было бы разглядеть и в самый мощный микроскоп.

Шарик-Земля едва заметно движется по зеленой линии своей орбиты. За то время, что я смотрю сквозь увеличительное стекло, он продвинулся буквально на миллиметр.

– Э, нет, – поправляет меня Звездочет. – В реальном масштабе мы движемся чрезвычайно быстро. Каждую секунду вместе с Землей пролетаем по орбите вокруг Солнца около 30 километров. Представь, что ты за секунду переместился из Кисловодска в Пятигорск. Двигаясь дальше с такой же скоростью, ты всего за семь минут обогнешь весь земной шар. При такой гонке даже малейшая помеха может привести к катастрофе. Стоит, например, случайно забредшей в Солнечную систему черной дыре или другому массивному объекту чуть-чуть изменить результирующую сил притяжения, действующих на нашу планету, отклонить ее орбиту, и Земля превратится либо в расплавленный сгусток горной породы, либо в ледяной шар. Мы с вами очень и очень рисковали, двигаясь по этой зеленой линии вокруг лампочки-Солнца.

Так давайте же выпьем за то, что, пролетев за год 940 миллионов километров, мы с вами и наша планета вернулись в исходную точку живыми и здоровыми. И за то, чтобы будущий Звездный год тоже завершился благополучно, а наше путешествие вокруг Солнца прошло без космических происшествий!

Не припомню, когда еще я с таким наслаждением пил шампанское, когда так остро чувствовал свое единение с космосом, как после тоста Звездочета. И это ощущение не оставляло меня весь 2016 год.

Спрашиваешь, где буду встречать 2017-й? Ну, конечно же, во дворе у Звездочета! Он уже звонил – сказал, что на этот раз мы отметим Галактический Новый год, по сравнению с которым Звездный – сущие пустяки. Что это будет, я тебе потом расскажу.

http://www.stapravda.ru/20161230/galakticheskiy_novyy_god_i_tost_zvezdocheta_99094.html