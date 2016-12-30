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30 декабря 2016 г.

Флешмоб на льду устроили студенты СКФУ в Ставрополе

Флешмоб на льду устроили студенты СКФУ в Ставрополе

Региональный штаб подготовки волонтеров Универсиады-2019 силами студентов Северо-Кавказского федерального университета провел флешмоб «Новогодний лёд».

Идея принадлежит отделу молодежной политики, студенческих объединений и инициатив. Сменить танцевальный паркет и асфальт на каток подсказала… зима. Студенты на время забыли о приближающейся сессии и просто наслаждались морозным воздухом, подвижным отдыхом и дружеским общением. Прошли увлекательные конкурсы на лучшее владение коньками. Победителям вручили сувениры с символикой СКФУ и предстоящей Универсиады. Особенно высокий заряд позитивных эмоций получили первокурсники и те, кто пришел на каток впервые. И в целом каток, как известно, – отличное место, чтобы найти новых друзей и хорошо провести время.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161230/fleshmob_na_ldu_ustroili_studenty_skfu_v_stavropole_99272.html
Фотография к статье Флешмоб на льду устроили студенты СКФУ в Ставрополе
Флешмоб на льду устроили студенты СКФУ в Ставрополе
Флешмоб на льду устроили студенты СКФУ в Ставрополе
Фото пресс-службы СКФУ
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