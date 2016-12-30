Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!

Новый год... В это время хочется дарить подарки, чаще видеть улыбки на лицах окружающих, чтобы исполнялись все-все желания! За пару дней до долгожданного праздника мы с фотокорреспондентом «Ставропольской правы» Эдуардом Корниенко вышли на улицы города и поинтересовались у людей, чего они ждут от года Петуха. Конечно, их желания исполнить нам не по силам, но, уверены, Дедушка Мороз читает «Ставрополку» и обязательно сделает все как надо. Мы же с Эдуардом с удовольствием дарили свежий выпуск газеты – люди были рады, а мы радовались тому, что у них такие прекрасные мечты.

Пенсионерка и, кстати, терская казачка Надежда Васильева стала первой, к кому мы пристали с вопросом, какой подарок она хотела бы получить от Деда Мороза на Новый год.

Она будто бы ждала этого вопроса и вдохновенно рассказала, что попросила бы Деда о мире на земле, чтобы в каждой семье было благополучие, чтобы люди были добры друг к другу. «Деньги, поверьте, не самое главное. Если человек честно трудится, не ленится, то они обязательно будут. А для себя я попросила бы здоровья. Денег мне не надо: пенсии в 12 тысяч хватает. Никогда не жалуюсь на жизнь. Слава богу, живы! Главное – мир!».

А Андрей Ефанов, который работает строителем, как и многие мужчины, был краток: попросил бы у волшебника в новом году стабильности, чтобы кризис миновал.

Марина Саркисян, переводчик по образованию, в преддверии Нового года приехала к родителям в Ставрополь из Армении. Она пожелала благополучия каждой семье, мирного неба над головой, чтобы дети росли счастливыми. От Деда Мороза в новом году она ждет хорошей работы.

Людмила Симонова напомнила нам Снегурочку. Хрупкая, утонченная, между прочим, молодая мама двоих детей, она сформулировала свою мечту так: «Хочу, чтобы в следующем году жизнь кардинально поменялась в лучшую сторону». Уточнять она свое желание не стала, но Дедушка Мороз точно знает, чего хочет эта очаровательная женщина!

Самыми веселыми собеседниками оказались студенты Сергей Малышев, Семен Лисняков и прекрасная Александра Козлитина. Молодые люди просили у Деда Мороза счастья себе и близким и чтобы помог успешно сдать сессию. А Александра, у которой с учебой все замечательно, просила волшебника избавить наш прекрасный город от пробок – «чтобы их совсем не было».

Евгения Сотникова – профессиональная няня. Прогуливаясь со своей маленькой подопечной, она, конечно же, желала, чтобы все дети росли здоровыми. Женщина призналась, что в Деда Мороза давно не верит, но если бы волшебник существовал, попросила бы женского счастья, а еще хорошего будущего для сына Даниила, он закончил школу с золотой медалью и сейчас учится в аграрном университете.

Сурен Сиранян – предприниматель, в этот день он был озадачен вполне земной проблемой: как продать побольше елок. А мечтает он о том, чтобы как можно больше людей стали счастливыми. У молодого человека даже есть план: «Есть большая цель – открыть организацию, которая помогала бы людям. Делать добро, чтобы тот, кто его получил, тоже помог другому человеку. И так по цепочке, тогда добрых дел будет больше. Жизнь очень сложная, но нельзя поддаваться ее капризам и опускать руки».

Здесь же, у Сурена, купил для своего предприятия елку Роман Дыс, как сам сказал, «чтобы порадовать сотрудников». Он тоже с нетерпением ждет Нового года и просит у Деда Мороза побольше времени, чтобы проводить его с семьей. «Часто пропадаю на работе. А еще было бы неплохо выиграть крупную сумму денег по лотерейному билету», – с улыбкой заметил он.

Самый маленький участник опроса, второклассник Максим Кляшев, в отличие от взрослых, был более конкретен. Попросил передать Дедушке Морозу, что ему нужна боксерская груша и много хороших оценок.

Пообщавшись с людьми, мы поняли, что они полны оптимизма, верят в лучшее и ждут от Нового года чудес. Пусть этих чудес будет побольше!

http://www.stapravda.ru/20161230/ded_moroz_sdelaet_vse_kak_nado_on_chitaet_stavropolku_99237.html