Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
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30 декабря 2016 г.
Дед Мороз сделает все как надо! / «Ставропольская правда» от 30 декабря 2016 г.

Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!

Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!

Новый год... В это время хочется дарить подарки, чаще видеть улыбки на лицах окружающих, чтобы исполнялись все-все желания! За пару дней до долгожданного праздника мы с фотокорреспондентом «Ставропольской правы» Эдуардом Корниенко вышли на улицы города и поинтересовались у людей, чего они ждут от года Петуха. Конечно, их желания исполнить нам не по силам, но, уверены, Дедушка Мороз читает «Ставрополку» и обязательно сделает все как надо. Мы же с Эдуардом с удовольствием дарили свежий выпуск газеты – люди были рады, а мы радовались тому, что у них такие прекрасные мечты.

 

Пенсионерка и, кстати, терская казачка Надежда Васильева стала первой, к кому мы пристали с вопросом, какой подарок она хотела бы получить от Деда Мороза на Новый год.

Она будто бы ждала этого вопроса и вдохновенно рассказала, что попросила бы Деда о мире на земле, чтобы в каждой семье было благополучие, чтобы люди были добры друг к другу. «Деньги, поверьте, не самое главное. Если человек честно трудится, не ленится, то они обязательно будут. А для себя я попросила бы здоровья. Денег мне не надо: пенсии в 12 тысяч хватает. Никогда не жалуюсь на жизнь. Слава богу, живы! Главное – мир!».

 

А Андрей Ефанов, который работает строителем, как и многие мужчины, был краток: попросил бы у волшебника в новом году стабильности, чтобы кризис миновал.

 

Марина Саркисян, переводчик по образованию, в преддверии Нового года приехала к родителям в Ставрополь из Армении. Она пожелала благополучия каждой семье, мирного неба над головой, чтобы дети росли счастливыми. От Деда Мороза в новом году она ждет хорошей работы.

 

Людмила Симонова напомнила нам Снегурочку. Хрупкая, утонченная, между прочим, молодая мама двоих детей, она сформулировала свою мечту так: «Хочу, чтобы в следующем году жизнь кардинально поменялась в лучшую сторону». Уточнять она свое желание не стала, но Дедушка Мороз точно знает, чего хочет эта очаровательная женщина!

 

Самыми веселыми собеседниками оказались студенты Сергей Малышев, Семен Лисняков и прекрасная Александра Козлитина. Молодые люди просили у Деда Мороза счастья себе и близким и чтобы помог успешно сдать сессию. А Александра, у которой с учебой все замечательно, просила волшебника избавить наш прекрасный город от пробок – «чтобы их совсем не было».

 

Евгения Сотникова – профессиональная няня. Прогуливаясь со своей маленькой подопечной, она, конечно же, желала, чтобы все дети росли здоровыми. Женщина призналась, что в Деда Мороза давно не верит, но если бы волшебник существовал, попросила бы женского счастья, а еще хорошего будущего для сына Даниила, он закончил школу с золотой медалью и сейчас учится в аграрном университете.

 

Сурен Сиранян – предприниматель, в этот день он был озадачен вполне земной проблемой: как продать побольше елок. А мечтает он о том, чтобы как можно больше людей стали счастливыми. У молодого человека даже есть план: «Есть большая цель – открыть организацию, которая помогала бы людям. Делать добро, чтобы тот, кто его получил, тоже помог другому человеку. И так по цепочке, тогда добрых дел будет больше. Жизнь очень сложная, но нельзя поддаваться ее капризам и опускать руки».

 

Здесь же, у Сурена, купил для своего предприятия елку Роман Дыс, как сам сказал, «чтобы порадовать сотрудников». Он тоже с нетерпением ждет Нового года и просит у Деда Мороза побольше времени, чтобы проводить его с семьей. «Часто пропадаю на работе. А еще было бы неплохо выиграть крупную сумму денег по лотерейному билету», – с улыбкой заметил он.

 

Самый маленький участник опроса, второклассник Максим Кляшев, в отличие от взрослых, был более конкретен. Попросил передать Дедушке Морозу, что ему нужна боксерская груша и много хороших оценок.

 

Пообщавшись с людьми, мы поняли, что они полны оптимизма, верят в лучшее и ждут от Нового года чудес. Пусть этих чудес будет побольше!

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20161230/ded_moroz_sdelaet_vse_kak_nado_on_chitaet_stavropolku_99237.html
Фотография к статье Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
Коллаж Владимира Коваленко
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