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30 декабря 2016 г.
Чем задобрить Петуха? / «Ставропольская правда» от 30 декабря 2016 г.

Чем задобрить Петуха? Новогодние рецепты от Деда Мороза из Невинномысска

«Волшебный» стаж Деда Мороза из Невинномысска Владимира Волика – 45 лет! Ну а поварской стаж у героя нашего рассказа – 51 год, и уж он-то точно знает, что поставить на новогодний стол и какое праздничное блюдо можно сделать на нем главным.

– Огненный Петух, хозяин наступающего года, любит простоту и основательность, – говорит невинномысский Дед Мороз. – Поэтому кушанья надо готовить традиционные, русской кухни. Дарю всем читателям «Ставропольской правды» рецепт «Карп новогодний, фаршированный гречкой». Но сначала напомню: обязательно поставьте на новогодний стол плошку с зерном или любой крупой. Петушок это оценит!

Итак, большого карпа чистим, потрошим, солим изнутри. Варим до готовности гречку, даем ей подсохнуть и долго, около получаса, поджариваем на сливочном масле на медленном огне до красноватого оттенка, тогда она станет особенно вкусной, в этом-то и заключается секрет блюда.

Режем на кубики репчатый лук и морковь, отдельно обжариваем на сливочном масле. Смешиваем с гречкой и этой массой начиняем карпа. Брюхо рыбы зашиваем специальной кулинарной нитью или просто скрепляем края длинными деревянными шпажками. Выкладываем на противень, предварительно завернув в фольгу или специальную бумагу для запекания, ставим в разогретую до 200 градусов духовку и держим там до готовности. Едим карпа холодным, поэтому после духовки он должен остыть. Приятного аппетита!

– Не секрет, что после новогодней ночи самочувствие бывает, скажем так, не ахти. Причина – слишком много съедено и выпито. Что делать?

– До такого дело лучше не доводить, – качает головой Дед Мороз. – Ну а уж если приключилась такая беда, то вот вам рецепт восстановительной рыбной похлебки «1 января». Итак, берем килограмм любой речной рыбы, чистим, потрошим. Кладем в холодную воду (три литра), ставим на огонь. В кастрюлю кидаем целую очищенную луковицу, надрезанную в двух местах, три горошины черного перца. Варим до готовности, в конце варки кладем соль по вкусу и лавровый листик – одну штуку. Похлебка готова!

А как все же сделать так, чтобы все без исключения новогодние блюда были необыкновенно вкусными? Прошу Дедушку Мороза поделиться секретом. Секрет прост, улыбается в свою белоснежную бороду сказочный волшебник:

– В канун Нового года любое блюдо надо готовить с душой и хорошим настроением!

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161230/chem_zadobrit_petukha_novogodnie_retsepty_ot_deda_moroza_iz_nevi_99219.html
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Фото из архива В. Волика
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