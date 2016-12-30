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30 декабря 2016 г.

Бывших сотрудников полиции Ставрополя будут судить за попытку получить взятку

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела № 3 по обслуживанию Промышленного района следственного управления УМВД России по Ставрополю и следователя этого же отдела. Они обвиняются покушении на получение взятки и покушении на посредничество в получении взятки.

Заместитель начальника захотел получить от мужчины взятку в 300 тысяч рублей за решение вопроса о прекращении уголовного дела, находящегося в производстве следователя отдела. Попытка не удалась, незаконные действия полицейских пресекли сотрудники УФСБ России по краю. Уголовное дело направлено в суд, рассказали в краевом управлении СКР.

Как сообщили в краевой полиции, бывшие сотрудники полиции после служебной проверки были уволены по отрицательным мотивам.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161230/byvshikh_sotrudnikov_politsii_stavropolya_budut_sudit_za_popytku_99294.html
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