Автоинспекторы переходят на усиленный режим работы во время новогодних каникул

На Ставрополье завершилась операция «Нетрезвый водитель», которую проводила краевая Госавтоинспекция. За десять дней обнаружены 363 пьяных водителя. Еще 34 автолюбителя попались повторно, возбуждены уголовные дела. Чаще всего садились в состоянии опьянения за руль автолюбители Пятигорска, Ставрополя, Нефтекумского, Минераловодского и Буденновского районов. Госавтоинспекторам помогали активисты: каждый 20-й пьяный водитель задерживался по звонку ставропольчан или по их сообщениям, переданным напрямую экипажам ГИБДД.

С 31 декабря по 8 января автоинспекторы региона переходят на усиленный в круглосуточном режиме вариант несения службы, главное внимание – профилактике нетрезвого вождения, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161230/avtoinspektory_perekhodyat_na_usilennyy_rezhim_raboty_vo_vremya__99293.html