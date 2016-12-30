По зороастрийскому гороскопу 2017-й – год Верблюда.

Считается, что зороастризм является одним из самых древних религиозных течений. В его основе лежат наблюдения за солнечным циклом, а мифология древних персов стала базой для многих астрологических учений. В отличие от традиционного гороскопа, жизненный цикл в соответствии с зороастризмом состоит не из 12 лет, а из 32. Каждый год пребывал под покровительством определенного животного или птицы – их называли тотемами, которые имеют огромную власть над человеком, рожденным в период его главенства. Именно поэтому зороастрийский гороскоп называют еще и тотемным. Начало года по нему наступает в день весеннего равноденствия, 21 марта.

Тотем Верблюда подразумевает выносливость, умение довольствоваться малым, символизирует миссионерство, аскетизм, упорство, восстановление порядка и справедливости, а также чувство юмора. В этот год родилось немало известных людей: Юрий Никулин, Чарли Чаплин, Михаил Салтыков-Щедрин, Екатерина II, Анна Ахматова, Константин Циалковский, Андрей Сахаров. «Верблюды» знают себе цену и никому не позволят ее занижать, они надежны и трудолюбивы. Медленно, но неуклонно движутся к своей цели и мало что способно сбить их с пути.

Всеми этими качествами с лихвой обладают двугорбые питомцы СПК колхоза-племзавода «Россия» Апанасенковского района. Места здесь особенные. Хозяйство расположено в полупустынной зоне, засухи здесь не редкость. Несколько десятилетий занимаются овцеводством. А недавно для интереса решили попробовать разводить верблюдов. Завезли несколько животных из Астраханской области. Рядом с Манычем в степях кораблям пустыни очень понравилось, они прекрасно акклиматизировались и дали потомство. Сейчас в сельхозпредприятии уже более тридцати верблюдов. Как рассказали работники хозяйства, они неприхотливы, а главное, очень выгодны в содержании: могут довольствоваться подножным кормом, который обычная живность обходит за три версты: полынью, колючими кустарниками, многими видами солянок, саксаулом. Их шерсть очень прочная, является превосходным сырьем для текстильной промышленности. В СПК «Россия» даже стали делать из нее одеяла.

Но характер, надо сказать, у горбатых красавцев не сахар. Самым сложным вначале было приучить их к прогулкам, а тем более к стрижке. Новые обитатели здешних мест долго не хотели подпускать к себе «стилистов», предпочитая оставаться природными хиппи. Но красота, как известно, требует жертв... Пришлось расстаться и со свободой: после прогулок обязательное возвращение домой в сопровождении наставников.

Тон в стаде задает верблюд Яша, у которого непререкаемый авторитет. Как он скажет, так и будет. Какие бы команды ни давали работники хозяйства животным, как бы ни просили сделать то-то или то-то, они всякий раз косятся на своего вожака, уступая ему пальму первенства и следуя его примеру. А еще Яков самый завидный жених в стаде. Все дамочки так и вьются вокруг него в надежде обратить на себя внимание.

С недавних времен любимое занятие Яшки – выезжать на «гастроли» – различные выставки сельхозживотных, где он, конечно же, в центре внимания, любимчик публики, особенно детворы, которая от него и шагу не отступает. Спускаться с небес на землю, возвращаясь в обыденность – домой, Яше очень нелегко. Что тут скажешь, тонкая, ранимая натура. По возвращении в сельхозпредприятие он сразу же начинает капризничать, уходит далеко от стада. Работники хозяйства привыкли к такому поведению вожака, зная, что скоро он перестрадает и обязательно вернется к собратьям, ожидая новых встреч со своими благодарными зрителями.

В год Верблюда, кстати, предрекают астрологи, происходит больше радостных событий, чем неприятных, больше солнечных дней в сердце человека, больше тепла и оптимизма. Добро обязательно побеждает зло – это главная заповедь предстоящего года. Пусть так все и будет...

http://www.stapravda.ru/20161230/2017y__god_verblyuda_po_zoroastriyskomu_goroskopu_99246.html