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29 декабря 2016 г.

Воспитанники школы-интерната в Невинномысске получили подарки

Первый заместитель министра экономического развития края Елена Кильпа и генеральный директор Корпорации развития СК Заур Абдурахимов порадовали новогодними подарками детей-сирот из подшефной специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 23 Невинномысска. Воспитанники продемонстрировали гостям свои таланты – читали стихи, пели песни и танцевали у нарядной ёлки, отгадывали загадки.

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20161229/vospitanniki_shkolyinternata_v_nevinnomysske_poluchili_podarki_99230.html
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