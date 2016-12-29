Воспитанники школы-интерната в Невинномысске получили подарки
Первый заместитель министра экономического развития края Елена Кильпа и генеральный директор Корпорации развития СК Заур Абдурахимов порадовали новогодними подарками детей-сирот из подшефной специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 23 Невинномысска. Воспитанники продемонстрировали гостям свои таланты – читали стихи, пели песни и танцевали у нарядной ёлки, отгадывали загадки.
Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20161229/vospitanniki_shkolyinternata_v_nevinnomysske_poluchili_podarki_99230.html
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