В Ставрополе при столкновении маршрутки и «Форда Мондео» пострадал один человек

28 декабря около 19 часов водитель автомашины «Форд Мондео» на проспекте Карла Маркса, поворачивая налево, не пропустил маршрутную «ГАЗель» и столкнулся с ней. 58-летняя пассажирка иномарки – жительница Изобильненского района с переломом ребер была доставлена в больницу краевого центра. В маршрутном такси находились водитель и три пассажира, которые не пострадали, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

http://www.stapravda.ru/20161229/v_stavropole_pri_stolknovenii_marshrutki_i_forda_mondeo_postrada_99270.html