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29 декабря 2016 г.

В Шпаковском районе вор задержан по отпечаткам обуви

В дежурную часть отдела МВД России по Шпаковскому району обратился житель Михайловска: у него из дома были похищены ценные вещи. Злоумышленник через незапертую дверь проник в дом, откуда похитил цифровую и компьютерную технику и скрылся. Сумма ущерба – почти 30 тысяч рублей. Полицейские сделали криминалистическое исследование отпечатков обуви подозреваемого и чрез несколько часов установили, кто вор. Он задержан и признался в краже. Похищенное изъято и возвращено владельцу, рассказали в пресс – службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161229/v_shpakovskom_rayone_vor_zaderzhan_po_otpechatkam_obuvi_99264.html
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