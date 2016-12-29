В отделах ГИБДД на Ставрополье проходит выставка «Ёлочек Безопасности»

В канун новогодних праздников в Степновском районе Ставрополья стартовал конкурс среди воспитанников детских садов на самую креативную «Ёлочку Безопасности», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Символ Нового года ребята смастерили из подручных материалов: цветной бумаги, картона, проволоки. Игрушки к ней сделаны в форме дорожных знаков, светофора. Победитель конкурса получит ценные и полезные подарки от полицейских. Выставка продлится до конца новогодних каникул.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161229/v_otdelakh_gibdd_na_stavropole_prokhodit_vystavka_elochek_bezopa_99206.html