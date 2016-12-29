Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
Новый год и Рождество 2017 в Ставрополе: программа праздничных мероприятий
29 декабря 2016 г.

В отделах ГИБДД на Ставрополье проходит выставка «Ёлочек Безопасности»

В отделах ГИБДД на Ставрополье проходит выставка «Ёлочек Безопасности»

В канун новогодних праздников в Степновском районе Ставрополья стартовал конкурс среди воспитанников детских садов на самую креативную «Ёлочку Безопасности», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Символ Нового года ребята смастерили из подручных материалов: цветной бумаги, картона, проволоки. Игрушки к ней сделаны в форме дорожных знаков, светофора. Победитель конкурса получит ценные и полезные подарки от полицейских. Выставка продлится до конца новогодних каникул.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161229/v_otdelakh_gibdd_na_stavropole_prokhodit_vystavka_elochek_bezopa_99206.html
Фотография к статье В отделах ГИБДД на Ставрополье проходит выставка «Ёлочек Безопасности»
В отделах ГИБДД на Ставрополье проходит выставка «Ёлочек Безопасности»
В отделах ГИБДД на Ставрополье проходит выставка «Ёлочек Безопасности»
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Общество
Конкурсы на Новый год: встречаем праздник весело и активно!
Как интересно в кругу семьи провести новогодние праздники
Благотворительные ёлки прошли в Александровском районе
В отделах ГИБДД на Ставрополье проходит выставка «Ёлочек Безопасности»
Световозвращающие элементы у воспитанников детских садов Пятигорска проверяет «Новогодний патруль»
Право и закон
В Невинномысске к пропаганде ПДД подключились Дед Мороз и Снегурочка
На Ставрополье друзья-алиментщики проведут праздники в камере
В Кировском районе проверили 25 недобросовестных налогоплательщиков
В Минераловодской таможне состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества
Новогодний утренник для детей сотрудников ОМОНа провели в Ставрополе
Степновский район
Антисанитарные условия выявлены в детских садах на Ставрополье
Жительница Степновского района Любовь Михеева отметила 80-летний юбилей
В Степновском районе Ставрополья прошел праздник урожая
Глава Ольгинского сельсовета оштрафован на 10 тысяч за оскорбление местной жительницы
Житель Ставрополья гвоздем вскрыл терминал оплаты

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!