В Невинномысске к пропаганде ПДД подключились Дед Мороз и Снегурочка

В Невинномысске в канун Нового года в дело пропаганды безопасности дорожного движения включились Дед Мороз и Снегурочка. На главной площади города сказочные персонажи совместно со студентами-волонтерами поздравляли водителей и пешеходов с праздником и вручали им пропагандистские памятки, напоминающие о необходимости беспрекословного соблюдения ПДД.

Юным пешеходам добровольные помощники ГАИ также дарили световозвращающие элементы. Они обеспечивают хорошую видимость пеших участников движения в темное время суток и, тем самым, обеспечивают их безопасность.

http://www.stapravda.ru/20161229/v_nevinnomysske_k_propagande_pdd_podklyuchilis_ded_moroz_i_snegu_99198.html