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29 декабря 2016 г.

В Невинномысске к пропаганде ПДД подключились Дед Мороз и Снегурочка

В Невинномысске в канун Нового года в дело пропаганды безопасности дорожного движения включились Дед Мороз и Снегурочка. На главной площади города сказочные персонажи совместно со студентами-волонтерами поздравляли водителей и пешеходов с праздником и вручали им пропагандистские памятки, напоминающие о необходимости беспрекословного соблюдения ПДД.

Юным пешеходам добровольные помощники ГАИ также дарили световозвращающие элементы. Они обеспечивают хорошую видимость пеших участников движения в темное время суток и, тем самым, обеспечивают их безопасность.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161229/v_nevinnomysske_k_propagande_pdd_podklyuchilis_ded_moroz_i_snegu_99198.html
Фотография к статье В Невинномысске к пропаганде ПДД подключились Дед Мороз и Снегурочка
В Невинномысске в канун Нового года к пропаганде ПДД подключились Дед Мороз и Снегурочка
В Невинномысске в канун Нового года к пропаганде ПДД подключились Дед Мороз и Снегурочка
Фото: ОГИБДД Невинномысск
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