В Минераловодской таможне состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества

27 декабря в Минераловодской таможне состоялось очередное заседание Консультативной рабочей группы по взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятельности, сообщила пресс-служба ведомства. В заседании приняли участие представители крупнейших авиакомпаний и промышленных предприятий региона, руководители структурных подразделений таможни, начальники таможенных постов.

Было отмечено, что основными трендами в деятельности таможенных органов, по-прежнему, остаются развитие внешнеэкономических связей при упрощении и ускорении таможенных процедур и повышение качества и сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической деятельности. Подчеркивалось, что Минераловодская таможня, идя на встречу бизнес-сообществу, готова и в дальнейшем к рассмотрению проблемных вопросов, касающихся применения таможенного законодательства, а предприниматели могут более активно использовать возможности Консультативной рабочей группы как площадки для диалога.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161229/v_mineralovodskoy_tamozhne_sostoyalas_vstrecha_s_predstavitelyam_99223.html