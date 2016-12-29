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29 декабря 2016 г.

В Минераловодской таможне состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества

В Минераловодской таможне состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества

27 декабря в Минераловодской таможне состоялось очередное заседание Консультативной рабочей группы по взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятельности, сообщила пресс-служба ведомства. В заседании приняли участие представители крупнейших авиакомпаний и промышленных предприятий региона, руководители структурных подразделений таможни, начальники таможенных постов.

Было отмечено, что основными трендами в деятельности таможенных органов, по-прежнему, остаются развитие внешнеэкономических связей при упрощении и ускорении таможенных процедур и повышение качества и сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической деятельности. Подчеркивалось, что Минераловодская таможня, идя на встречу бизнес-сообществу, готова и в дальнейшем к рассмотрению проблемных вопросов, касающихся применения таможенного законодательства, а предприниматели могут более активно использовать возможности Консультативной рабочей группы как площадки для диалога.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161229/v_mineralovodskoy_tamozhne_sostoyalas_vstrecha_s_predstavitelyam_99223.html
Фотография к статье В Минераловодской таможне состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества
В Минераловодской таможне состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества
В Минераловодской таможне состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества
Фото пресс-службы Минераловодской таможни
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