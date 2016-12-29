В Кировском районе проверили 25 недобросовестных налогоплательщиков

В рамках акции «В Новый год без долгов» судебные приставы Кировского района совместно с налоговой инспекцией взыскали в ходе рейда более двух миллионов 700 тысяч рублей. Работники обоих ведомств за четыре дня проверили 25 недобросовестных налогоплательщиков. К примеру, у граждан, которых неоднократно предупреждали о необходимости исполнения долговых обязательств, судебные приставы арестовывали имущество. Именно они впоследствии погасили свои долги в установленные сроки. Были и те, кто расплачивался на месте. Не обошли вниманием работники ведомств и организации. Их представителям хватило предупреждений от судебных приставов, сообщает пресс-служба ведомства.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161229/v_kirovskom_rayone_proverili_25_nedobrosovestnykh_nalogoplatelsc_99196.html