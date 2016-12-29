Световозвращающие элементы у воспитанников детских садов Пятигорска проверяет «Новогодний патруль»

В Пятигорске в канун новогодних праздников начал работу «Новогодний патруль безопасности». Дед Мороз и Снегурочка вместе с сотрудниками ГИБДД дежурят у пешеходных переходов вблизи образовательных организаций и проверяют наличие световозвращающих элементов у маленьких пешеходов, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Одноименное профилактическое мероприятие стартовало на территории Ставрополья 26 декабря.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161229/svetovozvraschayuschie_elementy_u_vospitannikov_detskikh_sadov_p_99204.html