Ставропольский хутор Нагорный подключили к системе водоснабжения

Завершено строительство системы водоснабжения хутора Нагорного Грачевского района. В рамках рабочей поездки качество работ проверил губернатор Владимир Владимиров.

В Нагорном живет около 400 человек. Водопровода в этом поселении прежде не было. После многочисленных жалоб, поступивших от хуторян, объект был включен в региональную программу. С привлечением средств федерального, краевого и муниципального бюджетов на решение проблемы было выделено более 22 миллионов рублей. К Новому году работы завершены. Созданы накопительно-распределительные резервуары воды, по улицам проложены разводящие сети.

Нагорненцев волнуют также вопросы улучшения состояния дорог, транспортного сообщения с райцентром. Просили и новую детскую площадку плюс к единственной имеющейся сегодня в хуторе. Глава края напомнил, что следующий год на Ставрополье объявлен Годом местных инициатив. Предложение хуторян может войти в эту программу.

Л. НИКОЛАЕВА , по материалам пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161229/stavropolskiy_khutor_nagornyy_podklyuchili_k_sisteme_vodosnabzhe_99241.html