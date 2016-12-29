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29 декабря 2016 г.

Ставропольских юных олимпийцев зимой возили в автобусах на летних шинах

Зимняя дорога
Фото: из архива газеты «СП»

Прокуратура Промышленного района Ставрополя провела проверку ГБПОУ Ставропольского края «Ставропольское училище олимпийского резерва (техникум)». И нашла нарушения закона при перевозках детей автомобильным транспортом. Зимой автобусы возили детей на тренировки на летних шинах, что могло стать причиной аварий. А еще на транспортных средствах училища были установлены тахографы, по техническим параметрам не соответствующие требованиям закона.

По результатам проверки в адрес директора Ставропольского училища олимпийского резерва внесено представление об устранении нарушений закона, рассказали в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161229/stavropolskikh_yunykh_olimpiytsev_zimoy_vozili_v_avtobusakh_na_l_99263.html
Фотография к статье Ставропольских юных олимпийцев зимой возили в автобусах на летних шинах
Фото: из архива газеты «СП»
Зимняя дорога
Зимняя дорога
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