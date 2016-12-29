Сотрудники полиции на Ставрополье продавали изъятое спиртное

Сотрудники полиции в Андроповском районе обвиняются в превышении должностных полномочий и мошенничестве при получении выплат. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела МВД России по Андроповскому району и инспектора группы по исполнению административного законодательства.

По данным следствия, в 2015 году начальник районной полиции, угрожая увольнением, приказал инспектору группы по исполнению административного законодательства, который отвечал за сохранность изъятых вещдоков, составить фиктивные акты об уничтожении спиртосодержащей продукции. Она как раз хранилась в отделе полиции и должна быть уничтожена по решению суда. Начальник же приказал продать ее. Выполняя незаконный приказ, инспектор составил фиктивные акты об уничтожении двух тысяч литров, потом продал ее неустановленным лицам за не менее чем 400 тысяч рублей, которые и отдал начальнику.

Кроме того, в 2015 году начальник отдела предоставил в жилищно-бытовую комиссию ГУ МВД России по Ставропольскому краю фиктивный договор найма жилого помещения. В нем он не жил. Но, по решению комиссии, за 2015 год получил за поднаём жилья более 43 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передаче в суд, отметили в краевом управлении СКР.

Сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по краю, сообщила пресс-служба ведомства, участвовали в выявлении и документировании факт совершения противоправных действий сотрудниками отдела МВД по Андроповскому району. Идет служебная проверка.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161229/sotrudniki_politsii_na_stavropole_prodavali_izyatoe_spirtnoe_99262.html