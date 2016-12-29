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29 декабря 2016 г.

Сотрудники пенсионного фонда стали Дедами Морозами и Снегурочками

Сотрудники пенсионного фонда стали Дедами Морозами и Снегурочками

Под Новый год сотрудники пенсионного фонда по СК перевоплотились в добрых волшебников и пошли радовать детвору. Две специальные мобильные бригады – Южный и Северный Дед Морозы в паре со своими Снегурочками – заходили в дома: разыгрывали сценки, пели песни, загадывали загадки, водили хороводы.

Вот что рассказал один из сотрудников новогодней группы: «Очень теплое воспоминание у меня осталось о девочке Лере. Она как попрыгунчик выскочила навстречу Снегурочке, никого не испугалась и не застеснялась. Рассказала Дедушке стихи, показала свою комнату и игрушки, а когда гости ушли, еще долго махала им из окна. Это здорово! Это и есть частичка новогодней сказки!».

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161229/sotrudniki_pensionnogo_fonda_stali_dedami_morozami_i_snegurochka_99245.html
Фотография к статье Сотрудники пенсионного фонда стали Дедами Морозами и Снегурочками
Сотрудники пенсионного фонда стали Дедами Морозами и Снегурочками
Сотрудники пенсионного фонда стали Дедами Морозами и Снегурочками
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