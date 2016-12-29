Шесть человек погибли в ДТП в Левокумском районе

29 декабря в 3 часа 20 минут на 183-м километре автодороги «Кочубей – Зеленокумск – Минеральные Воды» (территория Левокумского арйона) произошло ДТП с участием 2 легковых автомобилей, погибли 6 человек (2 женщины и 4 мужчин), сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель «Лада Приоры» не справился с управлением и выехал на «встречку», там он столкнулся с «Нивой». В «Приоре» было 5 человек, четверо из них погибли на месте ДТП, включая водителя, пятый пассажир скончался в больнице. Водитель «Нивы» также погиб на месте происшествия. Личности погибших в ДТП устанавливаются.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161229/shest_chelovek_pogibli_v_dtp_v_levokumskom_rayone_99271.html