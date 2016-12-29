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29 декабря 2016 г.

Начальник юргруппы ПФР в Буденновске подозревается в покушении на мошенничество

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя юридической группы Управления Пенсионного фонда РФ по Буденновскому району. Она подозревается в покушении на мошенничество. Женщина-руководитель знала о том, что некоему гражданину отказано в досрочном назначении страховой пенсии по старости и предложила за 17 тысяч рублей повлиять на решение Буденновского горсуда. Она пообещала, что решение Пенсионного фонда об отказе в досрочном назначении трудовой пенсии по старости будет признано незаконным и мужчине назначат страховую пенсию по старости.

Будущий пенсионер обратился в правоохранительные органы и передал женщине 17 тысяч рублей. Их действия фиксировали сотрудники УФСБ России по краю, рассказали в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161229/nachalnik_yurgruppy_pfr_v_budennovske_podozrevaetsya_v_pokusheni_99261.html
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