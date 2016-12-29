На Ставрополье прошел пленум краевого Агропрофсоюза. Главной темой стало обсуждение положения в агропромышленном комплексе края и действиях организаций профсоюза. В разговоре приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства СК Р. Коврыга, представители регионального объединения работодателей «Агропромобъединение Ставропольского края», краевого комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса в районах, председатели первичных организаций. Р. Коврыга напомнил, что господдержка краевого АПК в этом году – 6,4 млрд. рублей, при том, что на каждый рубль краевых средств, федеральным бюджетом выделяется более 4 рублей. Еще один важный момент – инвестиционная деятельность, результатом которой стало создание более 1000 рабочих мест. В этом году свои жилищные условия улучшили более 120 семей работников АПК.

Однако, как подчеркнул председатель краевой организации Профсоюза Сергей Марнопольский, средняя зарплата аграриев хоть и увеличилась до 22 тыс. руб., но достигла только 91,5 процента от среднекраевой. По-прежнему низкой она остается в восточных районах края – в среднем 12 – 14 тыс. руб. Снижение реальных доходов сельских тружеников, а также возможное сокращение рабочих мест могут привести к усугублению кризисных явлений в АПК и напряжению социальной обстановки. Поэтому задача номер один для отраслевого профсоюза – повышение оплаты труда аграриев. Кроме того, крайком считает необходимым исключить из списка получателей государственных субсидий неэффективные сельскохозпредприятия, а также использующие различные схемы ухода от налогов или платежей, и это профсоюзное предложение находится на рассмотрении в Минсельхозе РФ. Ситуацию усугубляет неформальная занятость в сельском хозяйстве. Среди сезонных, неформально занятых работников, как правило, «букет» нарушений трудового законодательства, которые не встретишь там, где есть наши профсоюзные организации, отметил С. Марнопольский. Не менее активную позицию агропрофсоюз занял и по защите прав работников на безопасные условия труда, поскольку отрасль продолжает оставаться травмоопасной. Так, в этом году зарегистрировано 26 несчастных случаев, из них – четыре связанных с производством со смертельным исходом. Еще одна серьезная проблема – низкий уровень пенсионного обеспечения сельских пенсионеров. Нельзя забывать о тех, кто всю жизнь посвятил сельскому хозяйству и остается жить в сельской местности, мы обязаны отстаивать и их интересы, заметил председатель краевой организации профсоюза АПК. В списке ближайших приоритетов работы – дальнейшее укрепление социального диалога с органами исполнительной власти, работодателями, законодателями, отслеживание выполнения коллективных договоров и соглашений. Среди внутрипрофсоюзных задач: необходимость повышения профессионализма отраслевого профактива, усиления информационно-пропагандистской работы и активизации молодежной политики.

В рамках пленума состоялось награждение лучших профактивистов и социальных партнеров агропрофсоюза.

http://www.stapravda.ru/20161229/na_stavropole_proshel_plenum_kraevogo_agroprofsoyuza_99200.html