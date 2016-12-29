Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
29 декабря 2016 г.

На Ставрополье прошел пленум краевого Агропрофсоюза

На Ставрополье прошел пленум краевого Агропрофсоюза

На Ставрополье прошел пленум краевого Агропрофсоюза. Главной темой стало обсуждение положения в агропромышленном комплексе края и действиях организаций профсоюза. В разговоре приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства СК Р. Коврыга, представители регионального объединения работодателей «Агропромобъединение Ставропольского края», краевого комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса в районах, председатели первичных организаций. Р. Коврыга напомнил, что господдержка краевого АПК в этом году – 6,4 млрд. рублей, при том, что на каждый рубль краевых средств, федеральным бюджетом выделяется более 4 рублей. Еще один важный момент – инвестиционная деятельность, результатом которой стало создание более 1000 рабочих мест. В этом году свои жилищные условия улучшили более 120 семей работников АПК.

Однако, как подчеркнул председатель краевой организации Профсоюза Сергей Марнопольский, средняя зарплата аграриев хоть и увеличилась до 22 тыс. руб., но достигла только 91,5 процента от среднекраевой. По-прежнему низкой она остается в восточных районах края – в среднем 12 – 14 тыс. руб. Снижение реальных доходов сельских тружеников, а также возможное сокращение рабочих мест могут привести к усугублению кризисных явлений в АПК и напряжению социальной обстановки. Поэтому задача номер один для отраслевого профсоюза – повышение оплаты труда аграриев. Кроме того, крайком считает необходимым исключить из списка получателей государственных субсидий неэффективные сельскохозпредприятия, а также использующие различные схемы ухода от налогов или платежей, и это профсоюзное предложение находится на рассмотрении в Минсельхозе РФ. Ситуацию усугубляет неформальная занятость в сельском хозяйстве. Среди сезонных, неформально занятых работников, как правило, «букет» нарушений трудового законодательства, которые не встретишь там, где есть наши профсоюзные организации, отметил С. Марнопольский. Не менее активную позицию агропрофсоюз занял и по защите прав работников на безопасные условия труда, поскольку отрасль продолжает оставаться травмоопасной. Так, в этом году зарегистрировано 26 несчастных случаев, из них – четыре связанных с производством со смертельным исходом. Еще одна серьезная проблема – низкий уровень пенсионного обеспечения сельских пенсионеров. Нельзя забывать о тех, кто всю жизнь посвятил сельскому хозяйству и остается жить в сельской местности, мы обязаны отстаивать и их интересы, заметил председатель краевой организации профсоюза АПК. В списке ближайших приоритетов работы – дальнейшее укрепление социального диалога с органами исполнительной власти, работодателями, законодателями, отслеживание выполнения коллективных договоров и соглашений. Среди внутрипрофсоюзных задач: необходимость повышения профессионализма отраслевого профактива, усиления информационно-пропагандистской работы и активизации молодежной политики.

В рамках пленума состоялось награждение лучших профактивистов и социальных партнеров агропрофсоюза.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161229/na_stavropole_proshel_plenum_kraevogo_agroprofsoyuza_99200.html
Фотография к статье На Ставрополье прошел пленум краевого Агропрофсоюза
На Ставрополье прошел пленум краевого Агропрофсоюза
На Ставрополье прошел пленум краевого Агропрофсоюза
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Наряжаете ли вы ёлку на Новый год?


Экономика
На Ставрополье прошел пленум краевого Агропрофсоюза
На Ставрополье создана комиссия по работе с жалобами «переселенцев»
219 дольщиков Ставрополя узаконят свои квартиры
Россияне могут получить компенсацию по «советским» вкладам
На Северном Кавказе растут долги за энергоресурсы
Сельское хозяйство
В Кировском районе Ставрополья запущена третья очередь теплиц
100 новых комбайнов получили аграрии Ставрополья на льготных условиях
На Ставрополье фермера привлекли к ответственности за распашку пастбища
Итоги творческого конкурса по борьбе с коррупцией подвели в минсельхозе Ставрополья
На долю Ставрополья приходится 80 процентов зернового объема СКФО
Ставропольский край
На Ставрополье ожидается снегопад
Базовые и олимпийские виды спорта в приоритете при распределении бюджетных средств на Ставрополье
Ставрополье лишь на 42-м месте в спортивном рейтинге страны
Двоим ставропольским футбольным арбитрам присвоено звание «Спортивный судья всероссийской категории»
Подозреваемые в совершении экономических преступлений не могут быть арестованы

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!