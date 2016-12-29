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29 декабря 2016 г.

На Ставрополье нетрезвая автоледи пыталась сбежать от полицейских

В Невинномысске водитель автомашины «Нива» не остановилась на требование стражей дорог, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. После недолгой погони — автолюбитель пытался скрыться во дворе многоэтажки — нарушителя задержали. Это оказалась 35-летняя местная жительница, от которой пахло спиртным. Женщина отказалась без водительского удостоверения, она отказалась проходить процедуру медосвидетельствования. Теперь ей «светит» штраф в 30 тысяч и лишение права управления сроком до двух лет. Автомобиль отправлен на штрафную стоянку.

Руководство краевой Госавтоинспекции напоминает, что в крае с 20 по 30 декабря проводится операция «Нетрезвый водитель». 43 водителя с признаками опьянения отстранено от управления только за сутки 27 декабря. Еще четверо употребляли спиртные напитки за рулем повторно, отметили в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161229/na_stavropole_netrezvaya_avtoledi_pytalas_sbezhat_ot_politseyski_99267.html
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